Ежегодный межрегиональный фестиваль «Татьяна Поволжья» традиционно приурочен ко Всероссийскому дню студента. В этом году конкурс пройдёт с 21 по 25 января в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Представлять Удмуртию на конкурсе будет студентка 2 курса Института социальных коммуникаций (направление «Организация работы с молодежью») УдГУ Татьяна Кислицына.- На конкурс «Татьяна Поволжья» я мечтала попасть со школьной скамьи. И когда появилась возможность попасть на этот конкурс, я, долго не размышляя, пришла на кастинг. Отбор был очень серьёзный. Он состоял из нескольких этапов, в которых нужно было рассказать о себе, о своём социальном проекте, о творческом номере. Также отборочная комиссия задавала различные вопросы, на которые я с лёгкостью смогла ответить. Одними из таких вопросов были: «Что связывает тебя с культурой удмуртского народа?», «Почему именно ты должна представлять Удмуртию, университет на этом конкурсе?», «Для чего тебе нужен этот конкурс?».- Я очень разносторонняя личность и люблю пробовать что-то новое. Уже в 3 года родители привели меня в музыкальную школу, где я освоила фортепиано и вокал. Параллельно занималась танцами, ходила в секцию конькобежного спорта, занималась написанием исследовательских работ и увлеклась парикмахерским искусством. Но самым главным и серьёзным занятием для меня стала деятельность в РДООУ «Родники». В эту общественную организацию я вступила в 14 лет, и на протяжении уже 5 лет занимаюсь общественной деятельностью (в волонтёрской книжке уже давно нет пустых строк), написанием и реализацией различных социальных проектов.- На конкурсе планируем удивить жюри оригинальным жанром, но подробности я пока что оставлю в секрете.- Ранее я участвовала в конкурсах красоты. Добавлю, что мне очень нравится участвовать в подобных конкурсах, получать опыт, заряд эмоций и делиться этим с другими. Мой путь в эту сферу открылся с районных конкурсов, где я одерживала победы. Затем начала активно участвовать в городских и республиканских конкурсах красоты. «Татьяна Поволжья» станет для меня следующей ступенью на творческом пути. Радует, что и родители положительно относятся к тому, что я участвую в различных конкурсах (в том числе в конкурсах красоты) и всячески поддерживают меня.- Подготовка к конкурсу идёт полным ходом. Организаторы приготовили для нас очень интересную программу. Во время подготовки меня всячески поддерживает и помогает мой университет.- «Мифический герой моего края» - этот конкурс, по моему мнению, наиболее сложный. Здесь нужно представить образ мифического героя, наиболее почитаемого в родном крае.- При подготовке к конкурсу ничем себя не ограничиваю. Веду активный образ жизни, как обычно. Я уверена в себе, в своих силах и в победе.