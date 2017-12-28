Новейшая история ижевского волейбольного клуба «Италмас-ИжГТУ» берет свое начало с 2012 года. Тогда на базе ИжГТУ имени Калашникова создается студенческая волейбольная команда. В первый же год существования спортсменки становятся победителями студенческого фестиваля среди вузов Удмуртии.

В апреле 2013 года команда принимает участие в студенческой лиге России первого дивизиона и становится победителем, за что получает право в 2014 году принять участие в высшем дивизионе студенческой лиги России, где сражаются сильнейшие команды вузов России. В 2015 году команда ИжГТУ занимает третье место в лиге среди женских команд.

В 2015 году перед командой, которая стала называться «Италмас-ИжГТУ», ставится задача выиграть открытое первенство Ижевска среди женских команд, а также быть в призовой тройке на Кубке и в Чемпионате студенческой лиги России. В октябре 2015 года при поддержке Минспорта Удмуртии и генерального спонсора «КОМОС-ГРУПП» у команды получается заявиться в Первую лигу чемпионата России среди женских команд.

Директор женского клуба «Италмас-ИжГТУ» Иван Промышленников рассказал «Сусанину» о текущем положении дел в команде, планах на ближайшие годы и поддержке со стороны спонсоров и руководства республики.







- Иван, расскажите, как обстоят дела в команде на данный момент и в каком дивизионе выступает клуб?

- Второй год подряд наши девушки выступают в чемпионате России Высшей лиге «Б». Дальше по рангу идет Высшая лига «А», а затем элитный дивизион страны – Суперлига, где выступают сильнейшие игроки. По сути, это вторая ступень в волейболе. Начальная ступень - Первая лига, после которой как раз идет Высшая лига» Б».

- Какие цели поставлены перед командой в текущем сезоне?

- В этом году задача стоит попасть в шестерку лучших. На данном этапе в своей группе мы идем на третьем месте. Кстати, в последнем туре, который прошел в Казани, мы все четыре игры выиграли. Шансы на попадание в шестерку есть. До конца чемпионата осталось два тура.

- В случае, если команда войдет в число лучших по итогам чемпионата – есть вероятность того, что «Италмас» выступит в Высшей лиге «А»?

- Вариант перехода в лигу рангом выше есть, но здесь все упирается в финансы и условия, в которых играет команда. Должен быть зал минимум на тысячу человек, специальное покрытие «Терафлекс», определенный размер площадки. Таких залов в Удмуртии всего два – зал «Аксиона» и спортзал ижевской медакадемии, но там нет покрытия. Плюс увеличивается смета. Происходит это по той простой причине, что команды разбросаны по всей стране. Своими силами нам здесь не справиться. И речь идет не только о финансах, но и игроках. Нужны легионеры, чтобы конкурировать с теми командами, которые играют на ступень выше. На данном этапе мы хотим, чтобы в команде играли наши воспитанники. Сейчас команде делать это сложно. Коллектива не было 14 лет - с 2002 года, когда «Аксион» закрыл финансирование, хотя в 1998 году команда вышла в Суперлигу, но отказалась от выступления из-за недостатка финансов.





Фото: vk.com/vcizhevsk

- Иван, в этом году коллектив получил премию «Признание», которую учредил новый глава Удмуртии Александр Бречалов. Как вы считает, почему именно волейбольному клубу уделил внимание руководитель региона?

«Для нас было приятной неожиданностью получить эту награду. Скорее всего, это произошло из-за того, что мы существуем и развиваемся как-то по-другому. Мы существуем за счет спонсорских денег - без субсидий. Мы создали команду в 2013 году на базе ИжГТУ. Играли на студенческом уровне. Я находил небольших спонсоров среди друзей. В 2015 году на сельских играх на нас обратил внимание глава Завьяловского района Андрей Владимирович Коняшин. Чуть позже мы обсудили с ним все детали и решили, что в регионе есть все условия для создания команды. С этим предложением мы вышли на Андрея Эдуардовича Осколкова и Андрея Васильевича Шутова. Рассказали им, что есть такой продукт и нам хотелось бы попробовать. Они согласились с нами – выделили сумму, на которую мы смогли провести сборы, закупить форму и заявиться в Первую лигу. Все это для нас было новым. Игроки, тренеры, управляющий персонал учились всему практически с ноля. Сначала год мы отыграли в первой лиге, выиграли зону Поволжья, получили право участвовать в Высшей лиге «Б». Мы снова все обсудили с Андреем Осколковым, и спонсоры согласились увеличить финансирование. Огромное спасибо компании КОМОС ГРУПП что идут нам навстречу.

- Сколько времени необходимо команде чтобы встать на ноги и создать работоспособную структуру, при которой молодые игроки будут дополнять опытных?

- Это вопрос нескольких лет. Например, сейчас какую-то определенную задачу спонсоры нам не ставят, потому что такие задачи необходимы тогда, когда мы встанем на ноги. Нужна хотя бы пятилетка, чтобы структура работала бесперебойно. Чтобы у нас детские тренеры готовили молодежь для основной команды. Сейчас, конечно, можно достичь чего-то, но путем приглашения легионеров. Но они могут приехать, сезон отыграть, получить деньги и уехать, причем тот результат, который они покажут – для них будет не так важен, как местным воспитанникам. Как правило, так называемые легионеры приезжают заработать деньги. Результат есть – хорошо. Результата нет – деньги все равно платят. А когда игрок свой, доморощенный – он хочет показать результат и попасть в основу, показать себя перед другими клубами, попасть в Суперлигу, в сборную Россию. Сейчас на данном этапе нам спонсорства хватает, но, чтобы участвовать в Высшей лиге А нужно больше денег. У нас подрастающее поколение есть, но оно сможет показать определенный результат через три-четыре года.

- А сейчас на территории Удмуртии проводятся какие-либо турниры для молодежи, где можно заметить талантливых игроков?

- Да, вы знаете, совсем недавно мы провели турнир для юных игроков, который прошел на ура. Мы совместно с КОМОС ГРУПП провели турнир на призы «Италмас-ИжГТУ». Агрохолдиинг предоставил нам призы. Довольны были все, в том числе родители и болельщики. Сейчас мы, например, прорабатываем вопрос как лучше связать спортивное питание «TO BE» с нашей командой, как нам взаимодействовать. В 2018 году планируем продолжить проводить подобные турниры и сделать их более масштабными, чтобы охватить всю Удмуртию, а не только Ижевск. Благодаря этому можно увеличить аудиторию болельщиков. По женскому профессиональному волейболу очень сильно соскучились. В спортзале ИжГТУ вместимость всего 100 человек, а на игры хотят приходить гораздо больше поклонников.





Фото: vk.com/vcizhevsk



- Как ведется работа с болельщиками сейчас?

- Что касается, например, краудфандинга – мы работаем над этим вопросом. В этом плане мы планируем перезагрузку команды. Глава республики поставил задачу, чтобы минимум 10 тысяч подписчиков у нас было во всех социальных сетях. Прорабатываем стратегию, как это все воплотить в жизнь. Совсем скоро у нас могут появиться различные розыгрыши в группах. Мы побывали в Казани, где общались с начальником команды «Динамо-Казань», попытаемся перенять какой-то опыт у клубов элитного дивизиона - перенести его на себя. Это все быстро не происходит – мы планово и постепенно идем к этому. Хочу обратиться к болельщикам – чтобы они приходили и поддерживали нас. Всегда выражали свое мнение. Мы открыты для диалога и предложений. Все, что есть новое нам интересно. Если что-то предложат нам - мы обсудим, если что-то не получится - мы спросим в правильном ли направлении двигаемся. В этом нам обещал помогать и глава республики.

- Такой подход не мог не понравиться руководству республики. Ведется ли диалог с властями сейчас?

- Повторюсь, что глава республики обещал нам помогать. Вы правильно сказали - новому руководству наш подход нравится. Когда мы говорим, что у нас есть часть денежных средств от спонсора и они видят, что мы развиваемся – их это радует. Они будут помогать нам в поисках дополнительных спонсоров. Александр Бречалов также пообещал, что поможет со спортивным сооружением. Мы сейчас в поисках объекта, который можно реконструировать и превратить в спортивный зал для команды, чтобы мы не становились заложниками определенных ситуаций в будущем. Например, если построят большой дворец спорта, о котором сейчас говорят, то приоритет, скорее всего, будут получать клубы, выступающие в лигах рангом выше. И если мы, скажем, в один день будем играть с баскетбольными «Родниками», то преимущество в использовании зала будет у них.





Фото: vk.com/vcizhevsk



- Судя по всему, поддержка у команды сегодня хорошая?

- Вы знаете, у банков есть определенный рейтинг. Показатель «ААА» говорит о том, что организация надежная. Сейчас нас поддерживают Андрей Шутов, Андрей Осколков и Андрей Коняшин - с такой поддержкой мы под надежной защитой. У нас карты в руках. Единственное ими нужно правильно распорядиться. Через сезон, думаю, клуб должен участвовать в Высшей лиге «А». В принципе, мы готовы на различные новшества, но для этого нужна выстроенная система.

- О какой системе идет речь?

- Чтобы команда добивалась успехов – нужна выстроенная система. Детские тренеры должны работать по определенной программе. В кубе долен быть тренер по тактике, волейболу и физподготовке, чтобы у игроков не было проблем со здоровьем. Также наставники должны делать не набор в детские секции волейбола, а проводить отбор. Выбрать лучших. Плотнее общаться с игроками. Проводить с ними по несколько тренировок в день. В идеале должен существовать интернат, чтобы дети со всей республики могли тренироваться и учиться в одном месте под руководством грамотных специалистов. Это позволит воспитывать игроков внутри республики, создав определенную структуру. В этом плане сейчас все ориентируются на футбольный клуб «Краснодар» Галицкого. Он развивает свою школу. Это идеальный вариант развития событий. Но это процесс долгий, однако, если спонсоры и партнеры пойдут на это, то это будет, на мой взгляд, лучший вариант, чем забирать игроков у других клубов на высокие зарплаты.