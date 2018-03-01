О планах по созданию Корпорации развития Удмуртии в республике заявили 1 августа 2017 года на презентации Карты инвестиционных возможностей Удмуртской Республики. Акционерное общество по принципу одного окна занимается комплексной поддержкой внутренних и внешних инвесторов. Руководителем компании стал Дмитрий Генералов, который до этого работал заместителем руководителя департамента инвестиций направления «Социальные проекты» «Агентства стратегических инициатив». Процесс регистрации АО завершился в конце декабря 2017 года. Уставный капитал корпорации составляет 65 млн 806 тыс. рублей в виде акций Машиностроительного кластера республики. Она на 100% принадлежит Удмуртской Республике через министерство имущественных отношений региона.

В интервью информационному агентству «Сусанин» Дмитрий Генералов рассказал о корпорации, проектах и семье.

О Корпорации развития

- Дмитрий Сергеевич, какое место Корпорация развития Удмуртии занимает в экономической жизни республики?

- Корпорация занимает достойное и важное место в инвестиционной жизни республики. Мы – фронт-офис республики в плане привлечения инвестиций, реализации и сопровождения проектов, в плане доращивания и поддержки бизнеса. А бизнес – это и есть экономика, производство – это и есть экономика. Корпорация - коммуникатор между бизнес-сообществом и государством в лице правительства республики, главы и всех предприятий государственной формы собственности.

- Переданы ли корпорации функции республиканских министерств?

- Нет. Они не могут быть переданы акционерному обществу. У нас функции связаны с сопровождением и поддержкой бизнеса. И потом, реализация полномочий, связанных с государственной политикой в той или иной отрасли, - это 100% компетенция органов исполнительной власти. Мы же выполняем функцию специализированной организации по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса.

- Что ждет агентство инвестиционного развития?

- Агентство инвестиционного развития ждет ликвидация, правопреемником является Минэкономики. Все функции, которые были возложены на агентство инвестразвития, в настоящее время выполняются министерством экономики.

Что касается людей, некоторые перешли по собственному желанию на работу в корпорацию, некоторые остались в Минэке. У каждого свои предпочтения и жизненные приоритеты. Я тут столкнулся с культом госслужбы. На людей статус госслужащего оказывает какое-то магическое действие. Хотя находиться в статусе сотрудника корпорации, на мой взгляд, более демократично, удобно, это подвижная структура. Если будет бюрократия – все, корпорацию можно закрывать.

- Сколько сотрудников в Корпорации? И сколько их необходимо?

- Сейчас работают 35 человек, и их не хватает. Нужно порядка 50 человек на качественное выполнение всех возложенных функций. Мы раскладываем сейчас все бизнес-процессы по тем функциям, которые корпорация реализует, – функции по поддержке, функции по сопровождению инвестиционной деятельности. И я по раскладке пойму, сколько людей нужно. Прогноз где-то 50 человек с учетом загрузки республики и инвестиционной активности.

Часть услуг мы планируем переводить в онлайн-пространство. И там, где была нужна штатная единица для того, чтобы проконсультировать предпринимателя, достаточно сделать понятную инфографику, продвинуть ресурс, где каждый сможет найти нужную информацию на человеческом языке, чтобы решить ту или иную задачу. Например, регистрация организации, получение мер поддержки и т.д.

Этим ресурсом станет инвестиционный портал Удмуртии. Но ознакомившись с его архитектурой и наполнением, могу сказать, что предстоит очень большая работа. Качество контента, регулярность обновления этого контента – это все надо организовывать совместно с отраслевыми министерствами. Это должен быть функциональный ресурс, а не просто вывеска, лендинг. Обычно так стартапы делают: повесили картиночку – мы с вами свяжемся. У меня есть достаточно хороший опыт: я делал с командой инвестиционный портал Москвы в плане контента, структуры портала, вывода услуг в онлайн пространство. Этот опыт пригодится.

- Когда портал заработает в полную силу?

- Это перманентный процесс, он будет постепенно развиваться, я очень надеюсь, что мы к концу лета что-то более-менее похожее покажем. Потом можно обработать напильником и делать это в течение жизненного цикла портала, ведь нет предела совершенству. Должна быть завязка на бизнес-процессы. Если у предпринимателя есть потребность в финансовом плече, должна быть связка с соответствующим финансовым институтом. Но точка входа одна. В зависимости от целей заявителя будем выстраивать определённый маршрут сопровождения, будь то вывод продукта на экспорт или получение льготного кредита в банке-партнере.

О программе и оптимизации

- Первый вице-премьер Александр Свинин говорил, что вас выбрали руководителем корпорации потому, что у вас была наиболее проработанная программа. Что в нее входило?

- Наверное, больше всего сыграло роль наличие набора готовых решений, которые у меня есть. Это и специальные инвестпрограммы, и опыт написания инвестстратегии, и опыт работы с имуществом, опыт сопровождения и структурирования проектов ГЧП, это работа по анализу адресной инвестиционной программы на предмет возможного замещения источников финансирования на внебюджетные.

Пример Ханты-Мансийска. Детские сады – сфера, традиционно финансируемая из бюджета. Есть объем средств, которые бюджет тратит на одного ребенка в год. Это социальное обязательство субъекта РФ. Можно создать сертификат номиналом в эту сумму и дать возможность выбора родителям. Они могут пойти и получить эту услугу по номиналу, либо пойти в частное учреждение, и этот номинал зачтется при оплате услуг - это очень классная штука. Это, во-первых, выравнивает условия конкуренции, ведь очень сложно конкурировать в образовательной сфере с госсектором, практически невозможно. Если есть частный объект, который уже создан и не заполнен полностью, не надо свой строить, тратить 100 млн на стандартное коробочное решение по детсаду. Можно просто посмотреть, какие у тебя есть участники, и взаимодействовать с ними. Есть дорожная карта, утвержденная распоряжением правительства, она называется «О доступе негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере». Отдельный пункт документа – это разработка рекомендаций для субъектов РФ, смысл которых сводится к тому, что прежде чем принимать решение о создании нового объекта инфраструктуры или закупки дорогостоящего оборудования, условно томографа, нужно понимать, что у тебя вообще есть в регионе. Если есть в частной клинике томограф и мощности, чтобы обслуживать население, наверное, выгоднее, их использовать. Это эффективнее, чем тратить деньги на покупку оборудования и строительство новой поликлиники. Это вопрос перераспределения потоков и бюджетной оптимизации.

- А согласится ли частная клиника работать по тарифу ОМС?

- Это уже последующий вопрос. Тема ОМС стара как мир. Частному сектору сейчас невыгодно работать в ОМС, если это не высокоточная медицина, потому что тарифы маленькие, там непонятный для рынка процесс распределения квот. Много подводных камней, я очень надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос разрешат на федеральном уровне, и это определённый импульс даст.

Бизнес-сообщество эту проблему уже давно озвучило, Агентство стратегических инициатив эту проблематику услышало, формализовало и направило в правительство. Дело за правительством РФ.

О сюрпризах при проверках

- Сейчас много говорится об оценке эффективности работы госпредприятий. Будет создана группа, которая этим займется?

- Это не специальная группа. Я строю структуру корпорации по принципу проектного офиса. У меня есть облако аналитиков, облако юристов, облако экономистов. В зависимости от задач, которые в корпорацию попадают, сотрудники стыкуются, выполняют свой участок, возвращаются обратно, подключаются к другому проекту. На протяжении всего жизненного цикла проекта экономист и юрист нужны в определённой точке, а руководитель проекта должен с этим проектом дневать и ночевать, и в любое время суток быть готовым ответить на все вопросы.

- Оценивали сроки, в которые удастся все предприятия посмотреть?

- Нет. В каждом из них возможны подводные камни. С учетом того темпа работы, того импульса, который исходит от главы, темпа работы команды, мы все задачи будем делать максимально оперативно. Это касается той работы, которая сейчас объявлена в рамках выявления объектов недвижимости и неиспользуемых участков. Это большая работа, неизвестно, с чем мы там столкнемся в ходе выявления.

Мы делали такую работу по Москве. Условно понимаем, что есть актив в виде детского оздоровительного лагеря, а когда начинаем разбираться и выезжаем на место, там уже дачный поселок, муниципалитеты уже давно все порезали на кусочки, от детского лагеря осталась только труба котельной. В этом случае поднимается вся история, это большая работа по анализу правомочности принятых решений, но в большинстве случаев это вина субъекта была, который в свое время не оформил права на тот или иной актив.

Я думаю, здесь сюрпризов будет не меньше. Работа по выявлению объектов незавершенного строительства, выявление бесхозных земель - это большая работа по оформлению прав на эти все активы. А смысл всего этого – чтобы была понятна общая картина по объектам недвижимости. Это поможет повысить скорость отклика на работу с инвестором при условии использования IT-решений при создании базы данных и контроля бизнес процессов. Если в Москве мы сформировали базу, и я по запросу инвестора через две минуты говорил, что под конкретное техзадание есть несколько вариантов участков, то сейчас это переписка с министерством имущества, длительные сроки ответов и подбора. Все это негативно влияет на работу с инвестором. Скорость решает очень многое.





О проектах, брендах и роли личности в истории

- Бренд «Сделано в Удмуртии» уже зарегистрирован?

- Регистрация в процессе, это достаточно долгий этап, процедура занимает порядка 10 месяцев. Бренд регистрируется на корпорацию. Мы сейчас проводим работу, этот бренд популяризируется. Естественно, мы хотим, чтобы самые достойные продукты имели право носить этот значок на своих этикетках, упаковках. Необходима понятная процедура и критерии предоставления – их мы разрабатываем. Условия предоставления зарегистрированного знака мы объявим после завершения регистрации.

- В Сарапуле сформировали свой туристический кластер. Будет ли корпорация поддерживать и развивать его?

- Я был в Сарапуле, видел набережную, видел отреставрированный дом Башенина, где сейчас располагается клиника. Считаю, что это начало постепенного возрождения и восстановления города. Отправная точка создана. Как правило, такие процессы происходят по принципу домино – то есть начало активности (набережная, гостиница, восстановленные объекты культурного наследия) становится точкой притяжения для других участников инвестиционного процесса, и так по цепочке.

Корпорация оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку в этом процессе.

Но это не значит, что мы все силы бросим на Сарапул. Многое зависит от глав. Фактор личности играет большую роль. Нужно жить всеми процессами и не быть равнодушным – тогда это приносит результат.

Проактивная позиция всегда дает результат. Ульяновск в этом плане хороший пример, драйвер-губернатор, который продвигает, хватается за любые проекты, за любые активности.

Мои первые впечатления от стиля работы главы Удмуртии: мне кажется, обязательно должно все заработать и получится. Максимально оперативный ответ, максимальная степень проработки, не важен калибр проекта – 5 млн, 30 млн, 1 млрд. Отношение должно быть одинаковым к любому проекту.

- Есть на примете какие-то крупные инвестиционные проекты в Удмуртии?

- На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» Корпорацией были представлены четыре инвестиционных проекта: строительство ледовой арены «Ижевск Арена» на 7500 зрителей; строительство скоростного платного участка автодороги М-7 «Алнаши – Малая Пурга»; строительство транспортно-логистического центра на базе порта «Камбарка»;

слияние предприятий АО «Дорожное предприятие «Ижевское» и ГУП УР «Удмуртавтодор».

В активе порядка 30 проектов в той или иной степени разработки. Хороший проект, который мы сейчас сопровождаем (объём инвестиций порядка 500 млн рублей), – это создание образовательного кампуса. Была встреча с главой, Восточно-Европейский университет готов вкладывать эти деньги, чтобы реконструировать и модернизировать здание колледжа в Сарапуле и Ижевске. Проект по завершению строительства 50-метрового бассейна в Ижевске также на переднем плане сейчас.

В плане интересных проектов, с которыми интересно будет работать, – тематика спорта – это развитие территории биатлонного комплекса. Подход с точки зрения не только биатлонного комплекса, но и благоустройства всей прилегающей территории и создания такой инфраструктуры, которая будет востребована не только спортсменами-любителями, но и простыми гражданами. Это могут быть картинг, экстрим-парк, где можно преодолевать определённые препятствия, какие-то объекты инфраструктурные, связанные с СПА, и так далее. В комплексе посмотреть на эту территорию, подумать ,каким образом реализовывать этот проект. Либо поиск одного стратегического инвестора, либо какой-то кластерный принцип, где биатлонный комплекс – это точка притяжения, а дальше – разбивка участков по функционалу и поиск партнёров, которые специализируются на том или ином виде услуг. Сейчас будем работать, достаточно интересная работа, посмотрим, что получится.

Есть много проектов, которые находятся в состоянии в начальной стадии проработки, сейчас декларировать их нет смысла, потому что это можно делать, когда есть уже более фактурная работа и более плотный контакт с инициатором. Когда уже понятно, что есть перспективы у проекта и есть, грубо говоря, активы, которые могут быть предоставлены частному партнёру и которые удовлетворяют его требованиям и проектным решениям.

Большая работа по поводу «Ижавиа», но сейчас сказать, что это конкретный проект и есть потенциальный инвестор либо оператор, – тоже нельзя, это всё прорабатывается. Естественно, там необходимо обновлять авиапарк, который, несмотря на всю надёжность существующей техники, устарел. Нам нужен современный аэропорт и авиапарк.

По проектам, мне кажется, интересно говорить, когда они уже в максимальной степени готовности, тогда уже можно его разбирать по косточкам и публичить. Как говорят, деньги любят тишину.

- Вы направили в администрации Ижевска и Воткинска предложения по продаже электрических сетей. Почему именно корпорация занимается этим вопросом? Как к нему отнеслись муниципалитеты?

- Мы предложили план, решение будут принимать муниципалы. Обязать мы никого не можем. И я не понимаю поднятой шумихи на тему: «Корпорация указывает муниципалитетам». Надо смотреть на ситуацию с другой стороны. Глава муниципалитета прочитает моё письмо как глава муниципалитета, обладающий определенными правами и полномочиями. И решение он будет принимать как глава муниципалитета. План и подход мы предложили на оценку. Насколько я знаю, Ижевску это интересно и об этом говорил в СМИ первый заместитель главы города. У Корпорации нет таких полномочий (чтобы обязать к чему-то администрацию города – прим. ред.), у меня лично нет этих полномочий. Мы не орган исполнительной власти, я не министр, не председатель правительства, не зампред. Никто никому ничего не навязывает. Мы можем предложить варианты, подготовить различные решения. Принятие того или иного решения – это не наш уровень.

- По стоимости этих предприятий можете что-то сказать?

- Мне кажется, это неблагодарное дело - говорить о стоимости сейчас. Этап оценки обязательно должен быть включён в процесс реализации. Есть экспертные оценки. Официальные цифры будут в отчёте об оценке.

- Реально ли в рамках развития внутреннего туризма привлечь инвестиции и построить парк развлечений или аквапарк? Словосочетание «ижевский аквапарк» уже стало мемом.

- Да, я уже наслышан и понял, что это «боль», что запрос на аквапарк высокий. Аквапарк очень ёмкий в плане инвестиций, это очень дорого, и тут надо смотреть и с точки зрения покупательной способности, и с точки зрения наполняемости. Если будут предложения по проекту, мы, конечно же, его проработаем.

Вообще, идея тематических парков – очень крутая. Особенно когда есть история, на основе чего этот парк выстраивается. У меня был проект по поддержке кино- и телепроизводителей. И одним из этапов этого проекта было именно создание тематических парков. Как получается – киношники приехали, отстроили хорошие декорации, потом им они не нужны. На этих местах может вырастать тематический парк.

Вопрос кинотуризма он порой до абсурда доходит. Был такой фильм – «Госпиталь МЭШ». Съёмки были в пустыне, там стоял палаточный лагерь, сейчас там осталась одна покосившаяся табличка. А поток туристов не прекращается. Люди просто едут на место, где были съемки.

Мне очень интересно побывать на родине Чайковского. Исторические личности, композиторы с мировой известностью – у этих имён нет границ. Чайковского знают и в Испании, и в Италии, и во Франции… в любой точке Европы знают его музыку, роль в мировой культуре. Это и надо использовать, создавать событийный туризм, развивать это. Это может стать и тематическим парком. То есть необходимо искать такие точки, вокруг которых может выстроиться инфраструктура.

О первом впечатлении и семье

- Какие у вас были первые впечатления от Удмуртии?

- Я все время хожу с улыбкой. Мне абсолютно все нравится. Первым делом я, конечно, оценил с точки зрения условий для семьи. У меня много детей (пятеро – прим. ред.), они все активные, они занимаются спортом, рисуют, поют. Еще до приезда я изучил интернет – бассейн есть, гимнастика есть, борьба есть, горные лыжи есть, художественная школа есть. Все есть.

- Собираетесь перевезти семью?

- Конечно. Как иначе? Я просто сдуюсь без них. Дети растут, а я не вижу, что там происходит, даже вечером. Там, когда я прихожу с работы, меня все дружно встречают, а тут прихожу - и пусто. И такая оглушающая тишина. Я к этому не привык. Думаю, что в скором времени я решу здесь бытовые вопросы, определимся с местами, где учиться – садики, школы. Нужен план конкретный, это не один ребенок, это целая воинская операция.