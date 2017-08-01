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      Корпорация развития Удмуртии появится в республике

      15:56, 01 августа, 2017
      Дарья Саушина
      15:56, 01 августа, 2017
      Дарья Саушина
      113
      0
      #экономика\n#бизнес\n#общество\n#Удмуртия
      113
      0

      Ее создают для того, чтобы минимизировать формальные процедуры, которые приходится проходить предпринимателям.

      Ижевск. Удмуртия. АО «Корпорация развития Удмуртии» появится в республике. Об этом, представляя карту инвестиционного развития, рассказал советник главы Удмуртии Александр Свинин.

      «Сегодня мы начинаем создание этого общества. Это та структура, которая соберет в себя все меры поддержки предпринимателей», - пояснил он.

      Новая организация займется комплексной поддержкой внутренних и внешних инвесторов по принципу одного окна. Кроме того, корпорация будет формировать новые меры поддержки предпринимателей, оценивать проекты на стадии их подачи, минимизировать формальные процедуры и общение с чиновниками.

      15:56, 01 августа, 2017
      Дарья Саушина
      113
      0
      #экономика\n#бизнес\n#общество\n#Удмуртия

       

       

       

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