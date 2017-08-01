Ее создают для того, чтобы минимизировать формальные процедуры, которые приходится проходить предпринимателям.

Ижевск. Удмуртия. АО «Корпорация развития Удмуртии» появится в республике. Об этом, представляя карту инвестиционного развития, рассказал советник главы Удмуртии Александр Свинин.

«Сегодня мы начинаем создание этого общества. Это та структура, которая соберет в себя все меры поддержки предпринимателей», - пояснил он.

Новая организация займется комплексной поддержкой внутренних и внешних инвесторов по принципу одного окна. Кроме того, корпорация будет формировать новые меры поддержки предпринимателей, оценивать проекты на стадии их подачи, минимизировать формальные процедуры и общение с чиновниками.