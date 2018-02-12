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      Первый замглавы администрации Ижевска прокомментировал возможную продажу Ижевских электрических сетей

      16:28, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      16:28, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      720
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#электроснабжение
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      По его словам, эта сделка может быть выгодной для города.

      Ижевск. Удмуртия. Первый замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный прокомментировал возможную продажу Ижевских электрических сетей. По его словам, правильная сделка может быть выгодной для города.

      «Вопрос по продаже предприятия, он действительно стоял. Мы его обсуждали. Рассматривали вопрос о внесении в прогнозный план приватизации. Но в связи со сложной процедурой мы этот вопрос в этот год не вложили. Но мы получили предложение от «Корпорации развития» рассмотреть вопрос. Нам дали некий план. Специалисты высказали свои пожелания. Процедура серьезная. Сложная и серьезная процедура. У нас общения обратного пока не было», - рассказал Сергей Задорожный.

      По его словам, пока рано обсуждать какие-то детали возможной сделки, но «правильная продажа может быть выгодной для города». Отметим, что на данный момент 100% акций электросетей принадлежат Ижевску.

      16:28, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      720
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#электроснабжение

       

       

       

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