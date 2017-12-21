Дмитрия Генералова избрали главой Корпорации развития Удмуртии

В четверг, 21 декабря, распоряжение о его назначении подписала министр имущественных отношений республики Анна Боталова.

Ижевск. Удмуртия. Генеральным директором Корпорации развития Удмуртии назначили Дмитрия Генералова. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, соответствующее распоряжение в четверг, 21 декабря, подписала министр имущественных отношений республики Анна Боталова.

«Сначала нас ждет организационная процедура. Необходимо создать эффективную структуру Корпорации, в том числе набрать команду, наладить бюджетирование, разработать и защитить инвестиционную стратегию республики. Корпорация должна стать единым окном для предпринимателей на территории Удмуртии и дать возможность оперативно получить необходимый вид поддержки: от консультационной до финансовой», - прокомментировал свое назначение Генералов.

Напомним, что на должность главы Корпорации развития Удмуртии был объявлен конкурс, который стартовал в сентябре 2017 года. Кандидатам пришлось пройти многоуровневый отбор из нескольких этапов.

Ранее Дмитрий Генералов работал заместителем руководителя департамента инвестиций направления «Социальные проекты» агентства стратегических инициатив».