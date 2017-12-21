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      Дмитрия Генералова избрали главой Корпорации развития Удмуртии

      18:04, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      18:04, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      1870
      0
      #кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com
      1870
      0

      В четверг, 21 декабря, распоряжение о его назначении подписала министр имущественных отношений республики Анна Боталова.

      Ижевск. Удмуртия. Генеральным директором Корпорации развития Удмуртии назначили Дмитрия Генералова. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, соответствующее распоряжение в четверг, 21 декабря, подписала министр имущественных отношений республики Анна Боталова.

      «Сначала нас ждет организационная процедура. Необходимо создать эффективную структуру Корпорации, в том числе набрать команду, наладить бюджетирование, разработать и защитить инвестиционную стратегию республики. Корпорация должна стать единым окном для предпринимателей на территории Удмуртии и дать возможность оперативно получить необходимый вид поддержки: от консультационной до финансовой», - прокомментировал свое назначение Генералов.

      Напомним, что на должность главы Корпорации развития Удмуртии был объявлен конкурс, который стартовал в сентябре 2017 года. Кандидатам пришлось пройти многоуровневый отбор из нескольких этапов. 

      Ранее Дмитрий Генералов работал заместителем руководителя департамента инвестиций направления «Социальные проекты» агентства стратегических инициатив».

      18:04, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      1870
      0
      #кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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