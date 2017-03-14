Второй сезон «ЗКД» — это история про вчерашних детей, которые изо всех сил стремились поскорее попасть во взрослую жизнь. И, оказавшись в ней, судорожно пытаются разобраться, как им себя вести, кому верить и как нести ответственность за свои поступки.

С 20 марта в эфире ТНТ-Новый Регион стартует второй сезон культовой саги про четырех парней с окраины Москвы, которые очень хотели стать взрослыми и, однажды разрешив себе преступить закон, нашли, как им показалось, легкий способ заработать денег.

В новом сезоне «ЗКД» телеканал ТНТ снова поднимает острые социальные темы, это проект на грани. Но лишь пройдя по этой грани, можно показать, что за нее нельзя переступать. Это еще одна попытка обратить внимание общества на то, что людям, и особенно подросткам, необходимы внимание и любовь, потому что иначе они будут искать их в чем-то другом.

В новом сезоне Тим (Аристарх Венес), у которого в семье всегда были деньги, но не было любви, все сильнее подсаживается на таблетки. Он все время пытается выделиться и быть лидером, но не замечает, как это приводит к тяжелым последствиям.

Цыпа (Никита Павленко) сближается с Вадиком (Александр Петров, к которому зрители привыкли в образе положительных героев, в «ЗКД» раскрывается как очень спорный и неоднозначный персонаж) и просит его помочь решить проблему с собственным отцом, даже не догадываясь, к чему приведет эта просьба.

Гоша (Александр Мельников) пытается найти деньги, из-за которых его отец оказался в тюрьме, и разобраться с зарождающимся чувством к Лизе, в которую давно влюблен его лучший друг Цыпа.

Жук (Игорь Огурцов) получает опасную травму головы и должен решить, продолжать ли ему драться, зная, что один пропущенный удар может на всю жизнь сделать его инвалидом?

Каждому из героев предстоит сделать важный и сложный выбор и решить, готовы ли они по-прежнему доверять, прощать и вставать друг за друга плечом к плечу и что окажется сильнее — алчность, ревность, эгоизм или их дружба?

Смотрите второй сезон киносериала «Закон каменных джунглей» с 20 марта с понедельника по четверг в 22.00 на ТНТ-Новый Регион !

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Фото ТНТ



