Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле приступили к сносу старинного заброшенного дома рядом с Пушкинским сквером по адресу ул. Горького, 51. Как сообщил в соцсетях глава города Виктор Шестаков, в плане на 2026 год ещё два адреса — ул. Мичурина, 34 и ул. Труда, 11.

«Почему это важно? Во-первых, безопасность. Пустые расселённые дома стоят бесхозными — никто их не охраняет, и чем быстрее мы их уберём, тем спокойнее. Во-вторых, порядок: заброшенные здания город не украшают. Ну и земля после сноса освобождается, правда, не всегда есть возможность сразу что-то построить — участки часто меньше современных норм. Но главное — избавляемся от того, что уже отслужило», — отметил градоначальник.

Он заверил, что работы по сносу «заброшек» идут по графику.