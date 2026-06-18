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Старинный заброшенный дом начали сносить в центре Сарапула

13:35, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Старинный заброшенный дом начали сносить в центре Сарапула
13:35, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
938
0
#Сарапул\n#снос старых дом
Источник фото: администрация Сарапула
938
0

Ветхий дом расположен рядом со школой №15.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле приступили к сносу старинного заброшенного дома рядом с Пушкинским сквером по адресу ул. Горького, 51. Как сообщил в соцсетях глава города Виктор Шестаков, в плане на 2026 год ещё два адреса — ул. Мичурина, 34 и ул. Труда, 11.

«Почему это важно? Во-первых, безопасность. Пустые расселённые дома стоят бесхозными — никто их не охраняет, и чем быстрее мы их уберём, тем спокойнее. Во-вторых, порядок: заброшенные здания город не украшают. Ну и земля после сноса освобождается, правда, не всегда есть возможность сразу что-то построить — участки часто меньше современных норм. Но главное — избавляемся от того, что уже отслужило», — отметил градоначальник.

Он заверил, что работы по сносу «заброшек» идут по графику.

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13:35, 18 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
938
0
#Сарапул\n#снос старых дом