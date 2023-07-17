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Выходные в 19 веке

14:56, 17 июля, 2023
Выходные в 19 веке
14:56, 17 июля, 2023
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#туризм\n#Воткинск\n#история\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#блогеры\n#туристы\n#экскурсия\n#культура Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
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«А давай отправимся в 19 век?» — нет, автор этой зарисовки не сошел с ума. В Удмуртии сделать это вполне реально и без машины времени — три дня прожить в другом веке, прочувствовав жизнь нескольких сословий: успеть поиграть в бильбоке, серсо, крокет; попрыгать через костер; станцевать полонез, польку-тройку, котильон, мазурку, кадриль; насладиться любимыми яствами гения музыки Петра Чайковского. 


Агентство по туризму Удмуртской Республики запустило проект «Выходные в XIX веке на родине П. И. Чайковского». Старт ему был дан 14 июля — можно смело заявлять, что это новая дата в туристической жизни региона. 

На участие в проекте поступило более 1000 заявок, из которых определились 15 счастливчиков. Их ждало не просто трехдневное погружение в 19 век, но и знакомство с жизнью самого Петра Ильича Чайковского.

Тур включал в себя абсолютно всё — от дороги до развлечений: авиабилеты Москва-Ижевск-Москва, трансфер из аэропорта и обратно, проживание и питание, театрализованные экскурсии.

«Петя родился в Воткинске, его здесь крестили, и 8 лет он с семьей в этой усадьбе прожил в счастье <...>. Наши гости из 11 регионов приехали, чтобы узнать и прочувствовать, как жил Петр Чайковский вместе со своей семьей в этой прекрасной усадьбе», — рассказала руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш. 

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География участников — от Сочи до Новосибирска, включая Удмуртию. Такое региональное разнообразие отвечает одной из целей проекта: рассказать и показать Удмуртию миру и, конечно, привлечь в регион туристов. Что важно — не только в столицу, но и в такие небольшие города, как Воткинск, который тоже может увлечь приезжих своей историей. 

В агентстве надеются, что впечатления первых участников от проведенного времени в Воткинске облетят всю страну — многие уже во время поездки рассказывали в своих соцсетях об этом удивительном месте. 

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«Про Удмуртию я слышала, но, честно говоря, скептически относилась. Но мне повезло, я стала участником конкурса, выиграла, поэтому с удовольствием поехала.

Нас прекрасно встретили, расселили в комфортные номера. Успела прогуляться по набережной до начала основной программы. А после, как началась программа, нас нарядили в стилизованные костюмы, мы увидели лошадей, делали необычные фото, нас баловали яствами, затем начались народные гуляния, хороводы — все это настолько атмосферно, я настолько прониклась, что, даже, честно говоря, не ожидала, что сегодня (во второй день — прим. ред.) я проникнусь еще больше. Я попала действительно в 19 век. Совершенно замечательно, что программа трехдневная, что это не просто легкое погружение — у меня это полное погружение, и я думаю, что непременно вернусь сюда со своими детьми», — поделилась впечатлениями Ольга Забатурина из Москвы.

Первый день гости провели «по-крестьянски» — просто и душевно. На просторах Воткинского района в деревне Метляки играли в «утку и селезня», загадывали желания, водили хороводы, скручивали свечи, плели венки, которые после пустили по реке, прыгали через костер. Ждал гостей и вкусный стол с горячим чаем и блюдами из печи — перепечами, табани. 

«Мне кажется, что все были в шоке от того, как можно весело проводить время в полях, так как нас погружали именно в быт крестьян. Гости узнали, в какие игры они играли, водили хороводы, и все были удивлены, что крестьянский быт такой интересный, насыщенный традициями», — поделилась организатор атмосферных мероприятий с погружением в историю Наталья Мельчикова. 


«Мне больше всего понравилось быть селезнем, который догонял утку. Было атмосферно, шикарный стол, мы под большим впечатлением. После таких визитов хочется всем рассказывать, что можно так отдыхать», — отметил Станислав Мозин. Кстати, ранее участник из Перми уже был в Воткинске. «Я когда-то играл в Ижевске за Купол-Родники, у меня есть друзья в Глазове, я проводил там бизнес-мероприятия. По Воткинску обычно просто проезжал на машине вдоль пруда <...>. Мне очень понравилась усадьба Петра Ильича Чайковского. Поразил экскурсовод — видно, что человек любит свое дело. Я всегда предпочитаю такой вид отдыха, когда можно познакомиться с людьми, которые знают историю города, могут погрузить в определенную тематику, в каком-то смысле представить себя жителем этой эпохи — это намного интереснее, чем путешествовать как обычный турист», — рассказал Станислав Мозин. 

На второй день участников ждала новая программа, абсолютно противоположная по характеру и наполнению первому дню — дворянская: театрализованная экскурсия по усадьбе Петра Чайковского, где гости могли услышать звуки того самого рояля, на котором учился играть будущий великий композитор, мастер-класс, грандиозное застолье и, конечно, бал. 

Кстати, для сравнения, в год музей-усадьбу посещают около 150 тыс. туристов, тогда как население самого Воткинска насчитывает 96 тыс. жителей. 

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«Прошли всего сутки, а они уже могут почувствовать себя настоящими дворянами. У нас сегодня настоящий бал в дворянской усадьбе, они едят блюда, приготовленные из поваренных книг 19 века, и будут исполнять танцы, которые танцевали почти век назад», — рассказала журналистам организатор атмосферных мероприятий с погружением в историю Наталья Мельчикова. 

Конечно, не все знают и помнят полонез, польку-тройку, котильон, кадриль, вальс — потому дам и кавалеров обучал танцам профессиональный хореограф по бальным танцам, балетмейстер Татьяна Наговицына.

«Все участники очень хорошо подготовились. У нас был на всех прописан дресс-код — какие платья, цветовая гамма, в какой обуви. Девушки, молодые люди подготовились, молодцы, все попали в точку. Мы, в свою очередь, подготовили для них корсеты, украшения, шляпки — чтобы дополнить их образы», — рассказала руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

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Участники привезли с собой наряды, в которых они предстали на званом ужине в усадьбе Петра Ильича. Кто-то купил наряд, кто-то специально сшил его на заказ. Станислав Мозин из Перми появился в элегантном костюме, арендованном у Пермского театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского. «Я бы каждый день так ходил», — поделился гость.  

Отдельного внимания заслуживали детали стола и разного рода кушанья второго дня. 

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«Музейные работники всё это изучили. Всё, что подается на стол — это то, что любил Петя Чайковский. Он любил собирать полевые цветы — поэтому на столе стоят полевые цветы. Он любил определенное игристое вино, поэтому девушкам, молодым людям подавалось игристое вино. Всё, что есть на столе — и на завтрак, и на обед, и на ужин — это именно то, что нашли наши музейные работники в письмах», — рассказала руководитель Агентства по туризму Удмуртии. 

Гостей ждало 7 смен блюд, включая закуски. 

«Некоторые продукты найти сложно. Например, пироги с дичью сейчас практически невозможно приготовить. Много готовили рябчиков, практически в каждом блюде их можно найти. Мы берем те блюда, которые можно приготовить. Например, в 19 веке очень любили грибные пироги, но мы не можем брать белые грибы, которых по сезону нет, мы берем грибы, которые есть сейчас. Но в целом стараемся приблизиться к такому аутентичному меню <...>. Те же самые кислые щи, которые очень любил Петр Ильич Чайковский, в идеале могли по три дня готовиться — в реальных условиях это сделать крайне сложно. Лично мне очень нравится буженина — она запекается около 5-6 часов <...>. Мы старались добавить больше таких традиционных блюд, например, как пироги. Пироги любили все, часто их использовали на закуску, особенно на закуску к настойкам. Пирожки с мятым картофелем, пирожки рыбные <...>. 

Пирог грибной, который делает отсылку к любимому занятию Петра Ильича Чайковского — он обожал ходить за грибами <...>. И наше любимое — маленькие пирожки с печеными яблоками», — поделилась наполнением стола Наталья Мельчикова.

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Кстати, полное совместное погружение в атмосферу через блюда, танцы, экскурсии сблизило и самих участников. «Я стала полезной для местных предпринимателей, потому что занимаюсь экологизацией офисных пространств, и приблизительно даже нашла некоторых инвесторов для своего проекта. Представляете, полтора дня пробыв в Воткинске, а уже есть возможность не только получить что-то, но и себя презентовать», — рассказала гостья из Москвы Ольга Забатурина. 

Проект собрал очень разных людей, задействованных в совершенно непохожих сферах. «Я в шоке от того, какие все разносторонние. Мужчина, который работает на ТЭЦ — представляете. И при этом он очень интересуется историей. Девушка, у которой свой бренд одежды, например, или девушка, у которой трое приемных детей — судьба каждого человека безумно увлекательна, поэтому я обожаю знакомиться с новыми людьми, и каждый гость — это своя Вселенная», — поделилась Наталья Мельчикова. 

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Среди гостей оказалась и тревел-блогер из Сочи. «У меня много знакомых из Удмуртии. Вообще я веду тревел-блог, рассказываю про путешествия по малоизвестным местам России. Здесь у вас очень красивая природа», — поделилась Вероника Ахмерова из Сочи.

Что важно, Воткинск смог поразить и самих жителей Удмуртии. 

«Это интересный опыт. Мне нравится история нашего края, хотелось проникнуться этим — балы, званые вечера <...>. Не ожидала, что будет такая серьезная организация <...>. Я уже у себя во всех соцсетях рассказала об этом, и знаете, у меня гордость просыпается, что у нас, в моих родных краях, так принимают гостей, что есть такие комплексы, мероприятия — это новый уровень досуга», — рассказала Марина Мушанкова из Ижевска.

На третий день путешественников ждал совсем иной досуг — пикник, прогулка по «Воткинскому морю» на лодках, история Камско-Воткинского завода, а также экскурсия в Благовещенский собор, где и крестили Петра Чайковского.

«Мы планируем, что каждый желающий после этой, так скажем, тестовой версии, сможет на сайте приобрести такой маршрут и с удовольствием его пройти», — пояснила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

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14:56, 17 июля, 2023
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#туризм\n#Воткинск\n#история\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#блогеры\n#туристы\n#экскурсия\n#культура Удмуртии

 

 

 


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