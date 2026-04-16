Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Удмуртии с 17 апреля вводится пожароопасный сезон

09:30, 16 апреля, 2026
Максим Александров
188
0
#Удмуртия\n#пожароопасный сезон
Источник фото: ИА «Сусанин»
В зоне риска ландшафтных пожаров находится 231 населённый пункт республики.

Ижевск. Удмуртия. С 17 апреля на территории Удмуртии, включая лесные массивы, начинает действовать пожароопасный сезон. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов.

Ограничения продлятся вплоть до прихода устойчивой дождливой погоды. Власти утвердили перечень населённых пунктов, которым угрожают ландшафтные пожары. В него вошёл 231 населённый пункт Удмуртии.

Напомним, накануне в деревне Старый Чультем произошёл первый в сезоне ландшафтный пожар.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

