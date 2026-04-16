Ижевск. Удмуртия. С 17 апреля на территории Удмуртии, включая лесные массивы, начинает действовать пожароопасный сезон. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов.

Ограничения продлятся вплоть до прихода устойчивой дождливой погоды. Власти утвердили перечень населённых пунктов, которым угрожают ландшафтные пожары. В него вошёл 231 населённый пункт Удмуртии.

Напомним, накануне в деревне Старый Чультем произошёл первый в сезоне ландшафтный пожар.