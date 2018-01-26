Ижевск. Удмуртия. Руководитель удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров, директор регионального филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин и глава «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов рассказали журналистам о работах, проведенных в 2017 году, и планах на 2018-й.



Все отработали на максимуме

Прошедший год для всех трех компаний был насыщенным. В филиале ПАО «Т Плюс» была проведена большая работа по техперевооружению на станциях и городских ТЭЦ. «ЭнергосбыТ Плюс» справился с наплывом большого количества граждан в офисы, после того как возникла проблема с двойными платежками от управляющих компаний «Кама» и «Жилфонд», а «Удмуртские коммунальные системы» грамотно отработали год в концессии, благодаря чему тенденция к снижению порывов на городских сетях продолжает сохраняться, а тепловые пункты, которые, по сути, являются сердцем теплосистемы, постепенно переходят не только с угля на газ, но и с ручного управления на машинное.

«По традиции собираемся здесь подвести некоторые итоги, хотя год с точки зрения подведения цифр не закончен. Были плюсы и минусы, но в целом год прошел успешно. Выполнено достаточное количество проектов. Большая работа в рамках концессионного соглашения. Результаты мы все видели и по вхождению в отопительный период, и по прохождению первой половины зимы. По филиалу в 2017 году у нас были запланированы работы по ремонтам и техперевооружению на наших станциях. Все они выполнены в полном объеме. 31 единица была отремонтирована и проведена профилактическая работа на блоке ПГУ», - рассказал журналистам директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров.

Среди крупных объектов, на которых велась работа, Федоров назвал, к примеру, ТЭЦ-2 и так называемую перемычку, построенную в этом году на собственные средства компании (внетарифные источники – прим. ред.)

Итоги года от филиалов ПАО "Т Плюс" в Удмуртии Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-26.

«В перемычку вложено около 200 млн рублей. Она нужна была для замещения мощностей котельной, которая уже выведена из эксплуатации (Буммаш Энерго – прим. ред.). Сейчас перемычка в опытной эксплуатации. У нас уже были периоды, когда температура опускалась ниже минус 20 градусов. Мы все параметры фиксировали. По данным инспекции - видим, что строительство позволило заместить котельную и улучшить гидравлические режимы. Потребители, по нашей информации, каких-то ненормативных температур не фиксировали», - рассказал руководитель филиала.

Если говорить о цифрах, то в 2017 году компания потратила на надежность оборудования ТЭЦ более 550 млн рублей. В 2018 году планирует вложить около 1,5 млрд. На эти средства будет проведена работа по реконструкции и модернизации котельного оборудования ижевских ТЭЦ, градирен ТЭЦ-2. А самые большие объемы финансирования будут в отношении ТЭЦ-1.

«В 2018 году у нас запланированы большие вложения в Ижевскую ТЭЦ-1, так как подошел срок технической инспекции блока ПГУ. Вложения – около 1 млрд рублей. Вложения большие, но в межотопительный период мы все работы выполним», - уточнил руководитель Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров.

По его словам, 2017 год команда отработала на максимуме и не допустила крупных аварийных ситуаций, выполнив все работы и программы по техперевооружению.

«Спасибо жителям города. Какие-то отдельные моменты с точки зрения ненормативного качества мы отслеживаем и максимально быстро стараемся устранить. Надеемся, что далее сократим такие случаи до минимума», - заключил Федоров.

От общего к частному

Если говорить о деятельности «Удмуртских коммунальных систем» в 2017 году, то здесь одним из главных лейтмотивов работы компании является уменьшение количества порывов на сетях Ижевска, а также модернизация старого оборудования, в том числе на ЦТП.

Так, в прошлом году в столице республики заменили около 40 км теплосетей и реконструировали оборудование на 55 ЦТП. Помимо этого, коммунальщики поменяли 38 км тепловой изоляции на наземных сетях. Также УКС заменили в Сарапуле около 3 км сетей и реконструировали 6 ЦТП.

Стоит отметить, что эти объемы не являются окончательными, так как компания занимается и текущим ремонтом.

«Если два года мы такими темпами перекладываем, значит. около 8-9 процентов старых сетей поменяли. Вторая составляющая – это текущая эксплуатация и текущие ремонты, когда мы дефект обнаруживаем, то стараемся заменить не заплаткой, а каким-то значительным отрезком, чтобы участок был поменян до надлежащего состояния трубы. Мы такими участками поменяли еще 38 км. Это не тоже самое, что капремонт, но это новая труба, новый участок трубы – это около 17-18% от общего объема сетей», - уточнил директор УКСа Ярослав Балобанов.

Также в 2017 году компания занималась благоустройством территорий, находящихся на месте раскопок.

«У нас была программа по благоустройству прилегающих территорий. Были объекты, где мы не просто раскопали и закопали, а еще благоустроили. Для того, чтобы компенсировать потребителю полученные неудобства», - рассказал руководитель удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров.

В этом году компания немного сменит направление своей работы. По планам коммунальщики должны заменить около 30 км теплосетей и реконструировать 12 ЦТП, одну тепловую насосную станцию и перевести несколько котельных с угля на газ.

«Тепловые пункты – это сердце системы. ЦТП с точки зрения горячего водоснабжения - это такой же генератор. Мы получаем носитель от водоканала, нагреваем нашим теплоносителем и продаем ее ресурсом ГВС, и если ЦТП будет работать неправильно, то бесполезно сети перекладывать, поэтому пришла пора сместить акценты в том числе и в эту сторону. Здесь мы применяем самые современные теплообменники, с очень высоким КПД, и насосы. Поэтому технологически правильно соблюсти такую золотую середину», - объясняет ситуацию директор УКСа Ярослав Балобанов.

ЦТП - сердце теплосистемы Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-26.

В свою очередь, перевод котельных с тепла на газ позволит не только экономить самой компании, но и автоматизировать весь процесс.

«Переводы с угля на газ – это не только экономически эффективное мероприятие для компании, но и автоматизация процесса. Вместо огромного здания с огромным котлом встает маленький модульный блок, управляемый с пульта диспетчера, который обо всех отказах присылает СМС-сообщение ответственному лицу. Мы эти 7 котельных мечтаем перевести с угля на газ. Также у нас есть 7 газовых ЦТП из 25, которые пока не автоматизированы. Мы исключаем таким образом человеческий фактор», - рассказал журналистам Балобанов.

Он также напомнил, что в 2018 году коммунальщики потратят те же 500 млн рублей на реализацию концессионного соглашения, результат работы по которому уже виден. Так, в январе, когда ударили морозы, коммунальщики не зарегистрировали серьезных отказов в работе сетей.

«По прохождению холодных температур УКС отработали на «удовлетворительно». У нас оценка двойная - «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Каких-либо серьезных отказов по сетям не наблюдается: ни по теплу, ни по горячему водоснабжению. Все повреждения устраняются в течение 12-часового цикла», - уточнил Ярослав Балобанов.

Долги остаются – работа продолжается

Об итогах работы в 2017 году рассказал и директор регионального филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин. По его словам, ситуация с долгами перед компанией остается практически неизменной. Сейчас сумма задолженности перед ГК «Т Плюс» составляет 4,319 млрд рублей, 2,91 млрд из которых задолженность просроченная.

«В этом году мы сильно боролись с должниками. Это в основном управляющие компании. Боролись и с двойными платежками «Жилфонда» и «Камы», а также с долгами Городской УК. Через судебные решения за год получилось взыскать порядка 500 млн рублей. Сейчас на рассмотрении иски на сумму 200 млн рублей. Проводились рейды со службой судебных приставов (свыше 20 млн рублей получили с должников – прим. ред.). Также рейды организовывали по юрлицам – арестовано имущество на сумму свыше 20 млн рублей», - рассказал Детинкин.

Также компания в этом году провела работу по увеличению количества своих офисов. Такая необходимость возникла в середине года, когда увеличилось число обращений, связанных сначала с перерасчетом, а затем с двойными платежками.

«Мы открыли дополнительные офисы, изменили их режим работы. Также в конце года появился новый сайт, на котором увеличился функционал. Сейчас у нас в самые пиковые нагрузки по 20-30 человек. Очереди не такие большие. Считаем, что это не так много. Посмотрим, какая ситуация будет в этом году. В прошлом был большой перерасчет в плюс по отоплению, затем двойные квитанции – один вопрос закончился, начался второй. Поэтому в течение шести месяцев была ситуация напряженная», - рассказал журналистам Детинкин.

В этом году компания также будет проводить перерасчет по оплате за отопление. Пока специалисты не могут сказать, в какую сторону весы качнутся на этот раз – в плюс или в минус, однако компания в любо случае готова максимально оперативно отработать все обращения, которые поступят в офисы.

«Точно определить, будет ли он в плюс или в минус - пока сказать нельзя. Кто-то занимается энергосбережением, а кто-то нет. По мере появления информации мы будем размещать ее на нашем сайте, чтобы все могли ознакомиться с данными», - уточнил Денис Детинкин.