Интервью с актерами сериала Алиной Алексеевой и Мухаммедом Абу-Ризиком.

Жителей Удмуртии 4 сентября ждет премьера второго сезона сериала «Ольга» на ТНТ-Новый Регион. История семьи Терентьевых полюбилась зрителям. В преддверии выхода новых серий мы встретились с актерами сериала. На вопросы журналистов ответили Мухаммед Абу-Ризик, исполнивший роль сына Ольги Тимура, и Алина Алексеева, сыгравшая сестру Ольги Лену.









Фото предоставлено ТНТ



- Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чего ждать зрителям в этом сезоне?

Мухаммед: Новый сезон будет интересным. Например, Тимофей впервые напьется. Перед съемкой мне налили виски (смеется)… Шучу! Мне тринадцать лет, естественно, я никогда не пил. Просто играл.

Алина: А еще Тима станет рэпером. Вы уже видели этот трейлер? «Я люблю тебя, киска моя! Мяу!».

М: Зачитал я, конечно, шикарно! (смеется). Снималось это все довольно легко. Рэп я читал даже не на студии, а просто в павильоне на микрофон-петельку.

А: А моя героиня в новом сезоне прошла огонь и воду в прямом смысле: у Лены будет влюбленный в нее маньяк-зек, купание в ледяном озере и даже сцена с горящей на ней одеждой. Под конец сезона Лена столкнётся с проблемами такого масштаба, что от них уже не отделаться прошлыми уловками - хитростью и шуточками. И характер персонажа раскроется с неожиданной стороны.

- Вы реально горели? Или это был каскадер?

А: Частично каскадёр, частично я. Я скакала там около роддома, рядом стоял Муха (Мухаммед – Прим.ред) абсолютно беспомощный. Было душно, дымно, очень сильно пахло раствором, которым был пропитан костюм.

В студии мы снимали часть, где меня показывают внутри костюма. Чтобы подсветить сердце, включили множество софитов, а на мне закрепили конструкцию с камерой, весившей килограмм пятнадцать. Мне кажется, я успела схуднуть на размер за время съемок этой сцены.

Но страшнее было пить бензин. Да-да, и такая сцена там тоже была (смеется).

- Как изменятся отношения героев?

М: Мой герой, Тимофей, будет налаживать контакт с Гришей (возлюбленный главной героини сериала, Ольги). Я могу сказать, что они не ведут себя, как сын и отец. Они скорее друзья. Тимофею и не нужен отец, он в своей семье мужчина.

А: Лена продолжит бороться за любовь. Она никогда не отчаивается.

- Алина, Мухаммед, как вы относитесь к своим героям?

М: Мой персонаж очень смешной….

А: Я бы с Ленкой отрывалась! Ух, как бы мы зажгли! Хотя мы с ней не похожи. Например, у нас совершенно разный стиль одежды. Лена предпочитает откровенный стиль. Я принимаю активное участие в выборе нарядов для нее, понимаю, что ей свойственно, что нет.

Мне некоторые поклонники говорят: «Ой, какая же Вы маленькая!». Я понимаю, Лена на экране выглядит лошадью. Этот эффект создается за счет высокой платформы. Такая обувь – тоже часть её стиля.

- Не боитесь стать заложниками образов своих героев?

М: Я не боюсь! Уверен, у меня такого не будет.

А: Я уже столкнулась с такой проблемой. Меня сейчас часто зовут на похожие роли. Но пока я нашла в себе силы сказать "нет" однотипным ролям и неинтересным сценариям. Берусь только за стоящие предложения. Плюс много времени отнимает мой бизнес - доставка еды "Мясник и его Девочка".

- А свободное время остается?

А: Иногда я успеваю ходить на фитнес. Но порой мне бизнес заменяет даже физкультуру. Мы сейчас на пороге открытия сразу трех кафе.

- Стали ли вас узнавать после выхода первого сезона?

М: В школе как-то не обращают внимания. А вот на улице как-то подошел мужчина лет пятидесяти и начал прыгать вокруг. Я смеялся.

Кстати, в школе мне не делают поблажек, поэтому совмещать учебу и работу, наверно, будет тяжело. До этого большинство съемок проходило летом.

А: Меня редко узнают, если я одна. Но если мы гуляем с Ксюшей Сурковой (исполнительница роли Ани, дочери Ольги), то подходит каждый второй. Хотя она говорит, что если она отдельно от меня, то к ней тоже не подходят.

- Сталкивались ли с негативом в свой адрес?

М: Я про себя негативных комментариев не видел. Но я и не сижу в соцсетях.

А: Видимо, Лену зрители полюбили. Потому что мне не пишут негативных комментариев. Наоборот, мужчины пишут, предлагают руку и сердце. Спрашивают, куда подъехать с паспортом (смеется).

Писали даже заключенные после выхода серии о новом возлюбленном Лены - зеке. Пишут стихи, хитрят: вырезают себя из фото в сизо и вставляют на фото пейзажей Ниццы или альпийских лугов.

- Бывает, что актерам не нравятся проекты, в которых они снимаются. Как вы относитесь к сериалу?

А: Он просто лучший!

М: Любимый! Он позитивный и жизненный!

А: У меня никогда не было большой семьи, мои родственники живут отдельно. За время съемок я поняла, что семья – это самое главное, что есть у человека. Большое счастье, что «Ольга» стала мне второй семьёй - киносемьёй.









Фото предоставлено ТНТ



Смотрите новый сезон сериала «Ольга» с 4 сентября 20:00 на ТНТ-Новый Регион.

16+



