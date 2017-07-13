В Ижевске подвели итоги конкурса на лучший эскизный проект обновления парка имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги конкурса на лучший эскизный проект обновления парка имени Кирова. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, архитекторы из разных городов выдвинули свои предложения по благоустройству территории.

Всего в конкурсе приняли участие 18 проектов. Из их числа жюри выбрало три работы, на основе которых городские власти сформируют новую концепцию развития парка.

Первое место заняли специалисты Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Они предложили разделить парк на три фрагмента и обустроить зоны, где смогут отдыхать горожане разных возрастов и с разными увлечениями. В частности, проект предусматривает создание картинга, конно-спортивного клуба и набережной.

«В парке от главного входа, со стороны улицы Песочная, прокладывается бульвар, ведущий к гостиничному комплексу, с которого обеспечивается вход в парк аттракционов, детский научно-интерактивный комплекс (аналогичный «Эврике» в Тиккурила под Хельсинки). <…>

С южной стороны к парку прилегает протяженная набережная насыщенная различными кафе, ресторанами, выставочными павильонами», - отмечают создатели проекта.

Архитекторы добавили, что при работе рассматривали парк Кирова как часть единой рекреационной системы прибрежной территории Ижевского пруда. Они подчеркнули, что обустроенная набережная в настоящее время недостаточно обеспечена «объектами притяжения».

Особое внимание специалисты уделили юго-западной части прибрежной территории: «Проектное предложение <…> заключается в создании уникальной городской территории, состоящей из производственной, жилой и общественной зон. Границы территории очерчены линией железной дороги и берегом Ижевского пруда, при этом вся береговая линии отдана под общественные пространства: городская набережная, рекреационные зоны и парки. Размещение на данной территории достаточно крупного жилого комплекса по дуге, опоясывающего общественное ядро в виде рекреационной зоны, включающей в себя музейный комплекс, этнографическую деревню, гостиничный комплекс, торговый центр, ресторанный комплекс (включающий в себя кухни разных народов), многоуровневый паркинг, позволит решить задачу реорганизации и более рационального использования деградированной проблемной городской территории, ее реконструкции и придания ей нового импульса для развития и функционирования».

Второе место завоевал авторский коллектив ООО «ПетроГрад» из Санкт-Петербурга. Этот проект предусматривает создание зон различной тематики – военно-исторической, развлечений, активного отдыха и так далее. Также специалисты предложили создать пейнтбольный и конно-спортивный клубы.

Кроме того, в проект попал столь желанный горожанами аквапарк.

«Южнее стадиона «Купол» в конце аллеи Победы находится физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом. За ним начинается большой водный комплекс с аквапарком и открытыми спортивными бассейнами (большой и малый). Большой бассейн имеет дорожки и несколько вышек для прыжков в воду, высотой 1, 3, 7.5 и 10 метров. С одной стороны расположены зрительские трибуны», - говорится в пояснении к проекту.

Позаботились архитекторы и о маломобильных группах населения. Согласно проекту, в местах с крутыми спусками необходимо установить специальные подъемники, а на входах в здания и сооружения сделать не более одной ступени.

В число победителей вошел также проект авторского коллектива ООО «Архи+» из Воронежа. Команда предложила необычную концепцию.

«В проекте воссоздается исконно русское, уже почти забытое в современном мире пространство — «Лес русских сказок». Каждый гость почувствует себя героем сказок, вспомнит детство, а для детей это будет новым интересным ощущением, которое способствует сближению с русской культурой и богатством русских сказок», - считают архитекторы.

В проект вошли следующие территории, созданные на основе сказок:

- оранжерея «Птичья столовая» («Жар Птица»);

- центральная площадь и резиденция Деда Мороза («Морозко»);

- «Кострище» с кемпингом («12 месяцев»);

- фонтанный комплекс и цветник («Аленький цветочек»);

- аттракционы «Змей Горыныч»;

- сноупарк, лыжные и тюбинговые трассы («Хрустальная гора»);

- набережная и причал («По щучьему велению»).

«В связи обширной территорией парка, необходимо равномерно рассредоточить входные группы. Оптимально, с точки зрения функционального зонирования, разместить 4 равнозначных входа. Со стороны набережной, у причала, организуется пятый вход. Дополнительные парковки располагаются по периметру парка. Переносится парковка с площади перед главной входной группой», - говорится в документе.

Горожане могут ознакомиться с проектами в выставочном зале Дома архитекторов до 11 августа. После этого желающие могут направить свои предложения по созданию единой концепции на электронную почту администрации парка имени Кирова – ls@izh-ls.ru.

Напомним, конкурс на разработку проектов по реконструкции парка имени Кирова уже проводили в 2016 году. Самого обновления горожане так и не дождались.

23 мая 2017 года глава Ижевска Юрий Тюрин написал, что городскими парками «готовы заняться» инвесторы из Санкт-Петербурга: «Город окажет необходимое содействие инвесторам в реализации проекта».

Сроки воплощения задуманного пока не озвучивали.