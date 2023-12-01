Ижевск. Удмуртия. 1 декабря день рождения крупнейшей российской партии «Единая Россия». 15 лет назад по всей России, в том числе в Удмуртии, были созданы Региональные Общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева. О деятельности региональной приемной, ставшей за эти годы центром депутатской работы, мы беседуем с Председателем Городской думы Ижевска, руководителем Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Фаритом Губаевым.

За 15 лет работы приёмных был накоплен большой опыт работы с избирателями, реализовывались федеральные и региональные проекты.

Общественная приемная – это лицо и сердце партии. Она становится местом притяжения и местом решения вопросов жителей республики, информирования избирателей о работе партии «Единая Россия», о решениях президента Владимира Путина.

В прошлом году по поручению Александра Бречалова была проведена перезагрузка работы Региональной общественной приемной партии. На одной площадке по улице Наговицына, 9 были объединены приемная и Штаб общественной поддержки.

Сегодня Региональная общественная приемная «Единой России» — это центр депутатской работы, работы с обращениями избирателей, центр мониторинга реализации Народной программы, консультационный и волонтерский центр, площадка для массовых мероприятий и сбора гуманитарной помощи.

— Какова главная задача Региональной общественной приемной?

— Главным направлением работы Региональной общественной приемной партии остается работа с гражданами и их обращениями. За период с 1 января 2023 года в Региональную общественную приемную поступило более 530 обращений жителей республики. Из них: 218 обращений – по вопросам социального обеспечения, 84 – по вопросам ЖКХ, 64 – по вопросам здравоохранения, 17 – по вопросам от участников СВО и членов их семей.

По каждому обращению проводится работа депутатами, органами власти, а также организациями-партнерами, которых на данный момент более 270.

По 65% из всех поступивших в этом году обращений граждан уже приняты положительные решения, людям оказана необходимая помощь. По остальным обращениям даны консультации, ряд обращений находится в работе.

— С какими вопросами чаще всего приходят люди? И кто решает их вопросы?

— С самыми разными: от оказания помощи погорельцам до вопросов смены управляющей компании в доме или организации Тропы здоровья в лесу. Более половины всех обращений граждан в Региональную общественную приемную берут в работу депутаты «Единой России» всех уровней. Ежемесячно прием граждан в Региональной общественной приемной проводят 15-20 депутатов.

С начала года только депутаты Городской думы Ижевска провели здесь порядка 40 приемов.

В этом году мы внедрили практику совместных приемов граждан депутатами Госсовета Удмуртии и Городской думы Ижевска. Это позволяет оперативно решить вопросы граждан сразу на региональном и муниципальном уровне.

— С какими вопросами приходили на последний прием к Вам, как депутату Городской думы Ижевска?

— На прошлой неделе ко мне на прием пришли пять человек из разных районов Ижевска. Вопросы были связаны с ЖКХ, благоустройством дворов, работой почты. По всем вопросам дал консультации, по некоторым окажу дополнительную помощь.

Например, жительница моего округа – улицы Дзержинского – обратилась с просьбой отремонтировать баскетбольные щиты, установленные в их дворе несколько лет назад нашей партией. Обязательно помогу: весной покрасим щиты, повесим новые баскетбольные кольца. Чтобы дети могли заниматься спортом в своем дворе.

— Какие еще есть формы работы с обращениями жителей?

— Тематические недели и Единые дни приемов граждан, посвященные определенной теме.

С начала года состоялись Недели правовой поддержки граждан, вопросов здравоохранения, вопросов ЖКХ, вопросов образования, вопросов садоводческих и огороднических товариществ, День приемов родителей дошкольников, День приемов слабослышащих граждан и другие. Темы выбирались исходя из наиболее частых обращений жителей.

К проведению тематических приемов граждан мы привлекаем экспертов из организаций-партнеров: Ассоциации юристов, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Инспекции государственного жилищного надзора и других.

Год назад в Региональной общественной приемной открыт консультационный центр по социальной газификации, инициированной Президентом России.

Консультации жителей проводят специалисты «Газпром газораспределение Ижевск». За год поступило более 40 обращений со всей республики. Всем обратившимся даны консультации, оказана помощь по участию в программе.

— В Региональной общественной приемной проводятся круглые столы по актуальным проблемам, важным для жителей Ижевска. Есть практический результат таких встреч?

— Круглый стол с участием депутатов Городской думы Ижевска, представителей исполнительной власти, общественников зачастую становится точкой отсчета для принятия законодательных решений, для выполнения конкретных работ на местах.

В частности, ежегодно перед началом нового учебного года мы проводим круглый стол и затем мониторинг в своих округах по безопасности подходов к школам. Практическим результатом этой работы стало строительство и ремонт в 2023 году 11-ти тротуаров к школам и 13-ти тротуаров к детским садам в рамках проекта «Пешеходный Ижевск».

— Важнейшее направление работы Региональной общественной приемной «Единой России» - поддержка участников СВО и членов их семей. Как ведется эта работа?

— Ведется консультирование, адресная социальная работа с семьями с участием депутатов «Единой России». Проводится сбор гуманитарной помощи: всего собрано и отправлено в зону СВО более 300 тонн. Проводятся мастер-классы для волонтеров по пошиву одежды для участников СВО, изготовлению окопных свечей, первой медицинской помощи.

— Площадка на ул. Наговицына, 9 стала местом притяжения для НКО.

— Да, одно из направлений работы Штаба общественной поддержки – помощь НКО и другим участникам грантовых конкурсов в подготовке проектных заявок. Работа проводится для привлечения дополнительных финансовых средств в Удмуртию на реализацию социально-значимых проектов.

Консультации по грантовой деятельности проходят еженедельно по средам в рамках проекта «Проектная среда». Эксперты проводят семинары и вебинары, дают индивидуальные консультации по написанию заявок на грантовые конкурсы, проводят разбор грантовых заявок. Удмуртия стабильно входит в десятку лучших регионов по количеству грантовых заявок на федеральные конкурсы. Штаб общественной поддержки – одна из площадок, которая способствует такой активности и качеству представляемых проектов.

— Штаб общественной поддержки, работающий совместно с Региональной общественной приемной, специализируется на проведении массовых мероприятий. Какие события здесь проходят?

— В 2023 году проведено более 810 мероприятий: семинары, мастер-классы, праздники, выставки, конференции, ярмарки вакансий, чаепития и так далее.

Региональная общественная приемная и Штаб общественной поддержки ведут работу по федеральным партийным проектам, в том числе: «Моя карьера с Единой Россией», «Безопасные дороги», «Выбирай свое», «Детский спорт», «Городская среда», «Женское движение Единой России», «Жители МКД» и другие.

Например, по проекту «Жители МКД» в прошлом году была организована Школа председателей советов домов, а в этом году - серия семинаров «Бесконфликтное ЖКХ» для жилищных активистов. По проекту «Старшее поколение» проводятся мастер-классы для пенсионеров, встречи с врачами, экспертами по садоводству, обучение работе с гаджетами. Все занятия бесплатны.

Расписание публикуется в группе Штаб общественной поддержки Удмуртия ВКонтакте. Приглашаю жителей Ижевска на мероприятия.

Анонс:

С 1 по 10 декабря в Региональной общественной приемной «Единой России» (г. Ижевск, ул. Наговицына, 9) пройдет декада приемов граждан депутатами разного уровня. Записаться на прием можно по тел. (3412) 232-800.