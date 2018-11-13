Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 13 ноября, в Госсовете Удмуртии прошли общественные слушания, посвященные республиканской казне 2019 года. Одним из основных докладчиков был министр финансов республики Станислав Евдокимов, который рассказал, что по предварительным оценкам профицит составит около миллиарда рублей, однако вице-премьер правительства республики Анатолий Строков отметил, что, несмотря на оптимистический прогноз, властям необходимо будет изыскать дополнительно около 2 млрд рублей.

Плюс – минус

В основных характеристиках документа на 2019 год говорится, что профицит бюджета составит около 947,8 млн рублей. Общий объем доходов, по предварительным данным, составит 65,378 млрд рублей. Расходная часть составит 64,43 млрд рублей.

Если говорить о доходной части, то здесь налоговые и неналоговые доходы, по планам Минфина, составят 54,203 млрд рублей (83% доходной части), еще 11,175 млрд рублей – это безвозмездные поступления, основная часть которых (11,059 млрд рублей) предоставляется федерацией.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, налог на прибыль составляет около 39% доходной части, еще 31% - налог на доходы физлиц, далее в структуре – поступления от акцизных сборов и налог на имущество.

Евдокимов также отметил, что 11 млрд федеральных рублей – цифра не окончательная. Сейчас она формируется из дотаций (около 4 млрд рублей), субсидий – более 3 млрд рублей и субвенций – более 3 млрд рублей.

«Задача правительства - получить большую часть, а также эффективно ими распорядиться», - сказал Евдокимов. Руководитель Минфина отметил, что ко второму чтению этот показатель увеличится примерно на 7 млрд рублей.

«Дополнительно по дотациям мы получим 3,365 млрд рублей, по субсидиям 2,86 млрд рублей и по иным трансферам порядка 1,5 млрд рублей. Общая сумма безвозмездных поступлений вырастет ко второму чтению до 18,9 млрд рублей. Это, в принципе, показывает отношение к нам Российской Федерации, о том, что процессы, которые происходят на нашей территории, оцениваются положительно. В связи с чем нам увеличивается поддержка по отдельным направлениям нашей деятельности», - рассказал Станислав Евдокимов.

Таким образом, ко второму чтению расходы и доходы автоматически должны повыситься. Первая цифра составит около 73 млрд рублей, вторая – около 72 млрд рублей. Профицит сохраняется.

Если говорить о расходной части, то здесь основные направления – образование, здравоохранение, управление госфинансами и соцподдержка граждан.

На госпрограмму «Развитие образования» планируется потратить более 21 млрд рублей, на «Развитие здравоохранения» около 9,9 млрд рублей, на «Управление государственными финансами» более 8,5 млрд рублей, на «Социальную поддержку граждан» более 8,8 млрд рублей.

Первоначально объем собственных доходов с учетом всех поступлений был определен в сумме 64,43 млрд рублей. С ранее озвученными дополнительными средствами, которые выделит федерация, показатель составит около 72 млрд рублей. При этом, по словам Евдокимова, бюджетные заявки от министерств и ведомств поступали на сумму 86,5 млрд рублей.

«При формировании бюджета <...> на первое место мы поставили социальную направляющую наших расходов <…> 45 млрд 381 млн – 70% всех расходов. 32 млрд – это расходы на зарплату. Кроме того, на Минфине заложен определенный резерв, в случае если этот показатель будет колебаться», - рассказал Станислав Евдокимов.

Двухмиллиардный разрыв

По словам вице-премьера республиканского правительства Анатолия Строкова, несмотря на профицит в 947 млн рублей, который указан в основных характеристиках бюджета, властям придется «работать с федерацией и искать внутренние резервы».

«У нас разрыв сейчас, если мы говорим уже о втором чтении, <…> 2 млрд 300 млн рублей. На такую сумму мы еще не закрыли бюджет на следующий год, нам с учетом второго чтения, тех семи миллиардов, <…> еще разрыв 2,3 млрд. У нас этот год начинался с разрыва в 6 млрд 800 млн рублей. Эту сумму мы изыскивали уже внутри года, то есть следующий год у нас гораздо легче, почти в три раза», - рассказал Анатолий Строков.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии



По его словам, 2,3 млрд рублей – это деньги, которые необходимы не только для обеспечения функционирования бюджетных учреждений.

«Вообще на все направления, которые у нас остаются незакрытыми, потому что мы не только свои учреждения закрываем потребность, мы даем дотации муниципальным образованиям. Поэтому здесь общая картина по бюджету, а конкретные направления будут расписаны уже ко второму чтению», - рассказал Строков.

В свою очередь первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев отметил, что в 2019 году размер налоговых и неналоговых доходов в структуре общего объема доходов по планам увеличится на 4 млрд рублей.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии



«В общей сложности мы видим бюджет, конечно, приличный - в пределах 64 млрд рублей, плюс к этому деньги, которые поступят после второго чтения из федерального бюджета. Это помогает нам решить все социальные вопросы», - рассказал Владимир Невоструев.

Все обсуждения проекта бюджета Удмуртии закончатся в следующем месяце. Документ должны принять до середины декабря 2018 года.