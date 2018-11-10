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Послу России во Франции вернули украденные вещи Александра II

16:19, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
16:19, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
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#общество\n#история\n#Россия\n#Франция
Фото: historyrussia.org
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Реликвии хранились в Свято-Николаевском соборе в Ницце.

Ницца. Франция. Во Франции российскому послу Алексею Мешкову передали предметы гардероба императора Александра II, украденные несколько лет назад. Как пишет РБК, среди утерянных вещей были окровавленная рубашка и жилет государя, в которые он был одет во время убийства 13 марта 1881 года. Кроме того, исчезли три платка с инициалами, форменный мундир и портрет.

Вдова императора Екатерина Долгорукова хранила его личные вещи у себя, впоследствии завещав их Свято-Николаевскому собору в Ницце. Тем не менее, несколько лет назад они были украдены из собора. Вернуть реликвии удалось лишь 9 ноября этого года после совместных с властями и правоохранительными органами Франции поисковых работ.

Свято-Николаевский собор в Ницце является наследием династии Романовых. Россия стала владеть собором в апреле 2013 года, когда Православная ассоциация Ниццы по решению суда передала от него ключи российской стороне.

16:19, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
497
0
#общество\n#история\n#Россия\n#Франция

 

 

 


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