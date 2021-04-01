Сын президента США израсходовал полученные от Burisma деньги на наркотики и спиртное

Об этом он написал в своей книге «Прекрасные вещи».



Вашингтон. США. Откровения сына президента США Хантера Байдена о наркотиках и алкоголе опубликованы в его книге «Прекрасные вещи». Она появится в продаже на следующей неделе, но выдержки уже опубликовала газета Washington Post, сообщает телеканал «360 градусов».

В частности, в своих мемуарах сын Джо Байдена признался, что деньги, которые ему платили за работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, он пропивал и тратил на наркотики.

Также Байден-младший сообщил, что был знаком со спиртным с детства, первый раз попробовал вино еще в 8-летнем возрасте. Впоследствии к алкоголю добавилась наркозависимость. Привыкание к этим порокам он объяснил тяжелыми трагедиями в личной жизни – смертью брата от онкозаболевания, распадом длившегося 20 лет брака и иными невзгодами.

Кроме того, Хантер Байден рассказал, что с 2015 года лечился от наркозависмости в нескольких клиниках.

Напомним, сын вице-президента США при Бараке Обаме Джо Байдена, вошел в состав совета директоров Burisma в 2014 году и состоял в нем в течение 5 лет. В связи с этим следующий президент Дональд Трамп обвинял Джо и Хантера Байденов в протекции и коррупционной цели назначения. В 2019 году Трамп пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена. После этого Палата представителей США потребовала импичмента, назвав действия главы государства злоупотреблением властью. Однако в феврале 2020 года Сенат США оправдал президента.

В октябре 2020 года в Интернете появился ролик, на котором человек, похожий на Хантера Байдена, употребляет наркотики и вступает в интимные связи с несколькими женщинами. Предполагалось, что видео было похищено со сданного в ремонт ноутбука сына президента.