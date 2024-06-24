38 охотничьих собак спасли канадские рыбаки на озере Миссисипи

Ланарк-Хайлендс. Канада. Спасательную операцию по вызволению тонущих собак из озера Миссисипи в Канаде провели трое рыбаков. Все 38 охотничьих псов остались живы, передает «МИР 24» со ссылкой на ABC News.

Свора гналась за оленем. Когда он бросился в воду, преследователи попрыгали с берега за ним. Но копытные плавают лучше хищников. Олень ушел от погони, а незадачливые псы оказались в ловушке – из-за крутых берегов выбраться на сушу они не могли.

Эту картину наблюдали местные рыбаки. Они поняли, что без их помощи собаки неминуемо утонут. Тогда мужчины начали подбирать животных на своей лодке. Она была невелика, и рыбакам пришлось сделать 3 рейса, чтобы спасти всех четвероногих охотников.

Тем временем к озеру прибыли хозяева собак. Оказалось, что изначально они собирались загнать лису, но псы увидели оленя, сначала испугались, а потом помчались за ним, намного опередив владельцев.