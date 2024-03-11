Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

ФАС заставила монополистов снизить оптовые цены на корма для животных

16:06, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
ФАС заставила монополистов снизить оптовые цены на корма для животных
16:06, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Россия\n#ФАС\n#бизнес\n#магазины\n#цены\n#животные\n#собаки\n#кошки\n#корм
Фото: pxhere.com
61
0

Доминирующими на рынке производителями признаны «Марс» и «Нестле».

Москва. Корма для собак и кошек могут подешеветь в российских магазинах. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как сообщили в ведомстве, в ФАС поступило много жалоб от покупателей на высокий уровень цен на корма для животных. Был проведен анализ ситуации, в результате которого ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» признали доминирующими производителями данной продукции в стране. По итогам 2023 года им принадлежало порядка 73,1% рынка. 

После предупреждения антимонопольного органа производители согласились снизить цены и предоставить торговым сетям скидки на корма для животных до 30%. В результате розничные цены в магазинах должны снизиться, считают в ФАС. В ведомстве добавили, что компания «Нестле Россия» также уменьшит цены на корма одного из самых доступных своих брендов.

Напомним, в январе 2024 года Россельхознадзор нашел червей в поставляемых в Россию кормах одного из американских производителей. 

16:06, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Россия\n#ФАС\n#бизнес\n#магазины\n#цены\n#животные\n#собаки\n#кошки\n#корм