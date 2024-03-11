ФАС заставила монополистов снизить оптовые цены на корма для животных

Москва. Корма для собак и кошек могут подешеветь в российских магазинах. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как сообщили в ведомстве, в ФАС поступило много жалоб от покупателей на высокий уровень цен на корма для животных. Был проведен анализ ситуации, в результате которого ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» признали доминирующими производителями данной продукции в стране. По итогам 2023 года им принадлежало порядка 73,1% рынка.

После предупреждения антимонопольного органа производители согласились снизить цены и предоставить торговым сетям скидки на корма для животных до 30%. В результате розничные цены в магазинах должны снизиться, считают в ФАС. В ведомстве добавили, что компания «Нестле Россия» также уменьшит цены на корма одного из самых доступных своих брендов.

Напомним, в январе 2024 года Россельхознадзор нашел червей в поставляемых в Россию кормах одного из американских производителей.