В Приморье поймали сожравшего десятки собак тигра

Беневское. Приморский край. Охотившегося на домашних собак тигра отловили в Приморье. Зверь несколько месяцев терроризировал село Беневское Лазовского района, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

Постоянным «гостем» в населенном пункте тигр стал еще в марте. Сперва его привлекла падаль на скотомогильнике. Но вскоре полосатый хищник начал охотиться на сторожевых псов. За ночь он мог утащить до трех собак. Его жертвами стали десятки животных.

Выследить тигра охотоведам удалось лишь 8 июля. Хозяина приморской тайги усыпили и доставили в реабилитационный центр «Тигр». Там хищника осмотрят ветеринары, а затем специалисты решат его дальнейшую судьбу.

Добавим, амурский тигр занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. На Дальнем Востоке живет сейчас порядка 750 особей.