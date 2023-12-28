Две немецкие овчарки из исправительной колонии №6 в Можге вышли на пенсию

Можга. Удмуртия. Две немецкие овчарки, которые работали в исправительной колонии №6 УФСИН России по Удмуртии, вышли на заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Грей и Марта заступили на свои посты в 2015 году. Вместе с кинологами они выполняли оперативно-служебные задачи.

Специалисты, которые работали с собаками, заявляют, что Грей и Марта добрые, умные, внимательные и верные напарники с чуткой реакцией. Кинологи уверены, что овчарки станут идеальными друзьями всем членам своих новых семей и будут внимательно охранять свои территории.

Грея забрал бывший старший инструктор-кинолог ИК №6 Александр Березкин, а Марта переехала к бывшему старшему кинологу учреждения Айрату Закирову.