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Две немецкие овчарки из исправительной колонии №6 в Можге вышли на пенсию

16:40, 28 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Две немецкие овчарки из исправительной колонии №6 в Можге вышли на пенсию
16:40, 28 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#собаки\n#пенсия
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
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Их забрали к себе бывшие кинологи УФСИН.

Можга. Удмуртия. Две немецкие овчарки, которые работали в исправительной колонии №6 УФСИН России по Удмуртии, вышли на заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Грей и Марта заступили на свои посты в 2015 году. Вместе с кинологами они выполняли оперативно-служебные задачи. 

Специалисты, которые работали с собаками, заявляют, что Грей и Марта добрые, умные, внимательные и верные напарники с чуткой реакцией. Кинологи уверены, что овчарки станут идеальными друзьями всем членам своих новых семей и будут внимательно охранять свои территории.

Грея забрал бывший старший инструктор-кинолог ИК №6 Александр Березкин, а Марта переехала к бывшему старшему кинологу учреждения Айрату Закирову.

16:40, 28 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Можга\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#собаки\n#пенсия