В кормах для кошек и собак производства США нашли червей

Москва. Специалисты Россельхознадзора проверяют корма для животных, производимые в США. Речь идет о популярной марке Hill's, в ней нашли червей, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

На наличие беспозвоночных в пакетах с кормом пожаловались владельцы кошек и собак. Проверки ведут специалисты Россельхознадзора. Если эта информация подтвердится, ввоз продукции данного бренда могут запретить, и она исчезнет с прилавков, поскольку в России не производится.

Кстати, в 2023 году Роскачество установило, что 83% сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке, не соответствуют законодательно установленным требованиям. При этом в 70% образцов обнаружились следы пестицидов.