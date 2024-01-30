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В кормах для кошек и собак производства США нашли червей

12:17, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В кормах для кошек и собак производства США нашли червей
12:17, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Россия\n#США\n#Россельхознадзор\n#жалоба\n#проверки\n#корм\n#бренды\n#запреты\n#домашние животные\n#собаки\n#кошки
Фото: pxhere.com
32
0

Продукцию проверяют специалисты Россельхознадзора.

Москва. Специалисты Россельхознадзора проверяют корма для животных, производимые в США. Речь идет о популярной марке Hill's, в ней нашли червей, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

На наличие беспозвоночных в пакетах с кормом пожаловались владельцы кошек и собак. Проверки ведут специалисты Россельхознадзора. Если эта информация подтвердится, ввоз продукции данного бренда могут запретить, и она исчезнет с прилавков, поскольку в России не производится. 

Кстати, в 2023 году Роскачество установило, что 83% сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке, не соответствуют законодательно установленным требованиям. При этом в 70% образцов обнаружились следы пестицидов. 

12:17, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Россия\n#США\n#Россельхознадзор\n#жалоба\n#проверки\n#корм\n#бренды\n#запреты\n#домашние животные\n#собаки\n#кошки