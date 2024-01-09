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В Южной Корее запретили продавать собачье мясо

14:56, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Южной Корее запретили продавать собачье мясо
14:56, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Южная Корея\n#животные\n#парламент\n#закон\n#запрет\n#жестокость\n#традиции\n#собаки
Фото: pxhere.com
32
0

Закон вступит в силу через 3 года.

Сеул. Южная Корея. Закон о запрете разводить на убой и продавать на мясо собак принял парламент Южной Кореи. Документ поддержали 208 депутатов, воздержались двое, пишет Коммерсантъ со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Заводчикам собак мясных пород, а также тем, кто будет разделывать животных, грозят крупные штрафы и даже тюремные сроки. Однако запрет вступит в силу лишь через 3 года. До этого времени владельцы собачьих ферм и ресторанов обязаны зарегистрироваться, чтобы получить субсидии на закрытие бизнеса. 

Сейчас в Южной Корее насчитывается около 1150 предприятий по выращиванию четвероногих на мясо, 34 разделочных и порядка 1600 ресторанов, где подают блюда из собачатины. Кстати, согласно соцопросам, 93,4% южнокорейцев не одобряют употребление данных «деликатесов» национальной кухни.

Напомним, в конце ноября 2023 года производители собачатины и рестораторы устроили митинг перед зданием парламента в Сеуле. Они грозились выпустить на улицы города 2 млн животных, которых выращивали на мясо.

14:56, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Южная Корея\n#животные\n#парламент\n#закон\n#запрет\n#жестокость\n#традиции\n#собаки