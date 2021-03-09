Из Белого дома выселили слишком агрессивных собак Байдена

Одна из овчарок покусала охранника.



Вашингтон. США. Собаки президента США Джо Байдена пришлись «не ко двору» в Белом доме. Двух его немецких овчарок пришлось вернуть в родной дом главы государства в штате Делавэр, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на CNN.

Причиной послужила чрезмерная злобность одного из псов по кличке Мейджор. Он покусал охранника. Вместе с Мэйджором на всякий случай выселили и вторую овчарку – по кличке Чемп.

Мэйджора обвиняют также в облаивании и нападениях на других сотрудников резиденции президента. Чемп, напротив, отличается спокойным характером, лает редко.

По традиции, собаки переехали в Белый дом вместе с хозяином вскоре после инаугурации Джо Байдена 20 января.

Кстати, кусачего и голосистого Мэйджора чета Байденов взяла из приюта в 2018 году. Чемпа супруги купили у заводчика 10 годами ранее.