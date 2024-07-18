В Приморье браконьеры пытались приманить тигра беременной собакой

Пластун. Приморский край. Факт жестокого обращения с животными выявлен в Приморском крае. В поселке Пластун неизвестные пытались поймать тигра в капкан, используя в качестве «живца» беременную собаку, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по региону.

Местные жители обнаружили привязанное животное на территории завода, где ранее замечали тигрицу. Рядом были установлены капканы на крупного зверя. Видео появилось в соцсетях. По мнению очевидцев, беременную собаку хотели использовать в качестве приманки для хищника. Проводится проверка в рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными.

В краевом УМВД напомнили, что наказание по данной статье составляет до 3 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Приморье поймали тигра, сожравшего несколько десятков деревенских собак.