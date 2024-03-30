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В Удмуртии примут закон об обращении с бездомными животными

11:01, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии примут закон об обращении с бездомными животными
11:01, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
239
0
#собаки\n#бездомные животные\n#бродячие животные
Фото: ИА "Сусанин"
239
0

В 2023 году на территории республики отловили 1716 животных без владельцев.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии рассмотрели законопроект, регулирующий безопасное обращение с бездомными животными. Официально он называется:  «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Удмуртской Республики». Об этом сообщается на сайте республиканского законодательного органа. 

По данным Ветнадзора, на территории республики в 2023 году было отловлено 1716 животных без владельцев, из них оставлено на пожизненное содержание – 61 животное, передано новым владельцам – 512, возвращено в прежнюю среду обитания 1127 особей. В 2024 году предусмотрено  бюджетное финансирование для отлова 1835 бродячих животных.

Разработанный проект регионального закона направлен на повышение уровня безопасности людей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, гуманное обращение с животными, предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных. 

По итогам общественных обсуждений свои отзывы, замечания и предложения муниципалитеты направят в Государственный Совет. После чего депутаты доработают законопроект с учётом поступивших предложений.

 

11:01, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
239
0
#собаки\n#бездомные животные\n#бродячие животные