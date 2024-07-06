Слепой пес Мартин из Ижевска обзавелся хозяевами, домом и четвероногой компанией

Ижевск. Удмуртия. У незрячего пса Мартина, больше года прожившего в приюте в Ижевске, появились хозяева. Радостную новость сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» городская станция по борьбе с болезнями животных.

Напомним, трехлетнюю собаку подобрали на улице волонтеры. Животному дали имя Мартин, привили и кастрировали. Однако найти людей, готовых «усыновить» слепого пса, оказалось непросто.

Впрочем, в итоге и такую задачу удалось решить. Недавно Мартина наконец приняла семья, причем большая.

«Это не простая семья, а семья опытных собаководов, бесконечно влюбленных в их мокрые носы. Теперь он деревенский парень и у него много дел: дружит с ирландскими волкодавами, гоняет кота, ест натуральные фермерские продукты, охраняет огромную огороженную территорию, спит в доме. Это ли не счастье?! Это больше чем счастье, если такое бывает», - написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» занимавшаяся устройством Мартина волонтер Юлия Буеракова.