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Слепой пес Мартин из Ижевска обзавелся хозяевами, домом и четвероногой компанией

14:48, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Слепой пес Мартин из Ижевска обзавелся хозяевами, домом и четвероногой компанией
14:48, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#приют\n#добро\n#животные\n#собаки
Фото: vk.com/Юлия Буеракова
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Животное провело в приюте больше года.

Ижевск. Удмуртия. У незрячего пса Мартина, больше года прожившего в приюте в Ижевске, появились хозяева. Радостную новость сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» городская станция по борьбе с болезнями животных.

Напомним, трехлетнюю собаку подобрали на улице волонтеры. Животному дали имя Мартин, привили и кастрировали. Однако найти людей, готовых «усыновить» слепого пса, оказалось непросто. 

Впрочем, в итоге и такую задачу удалось решить. Недавно Мартина наконец приняла семья, причем большая.  

«Это не простая семья, а семья опытных собаководов, бесконечно влюбленных в их мокрые носы. Теперь он деревенский парень и у него много дел: дружит с ирландскими волкодавами, гоняет кота, ест натуральные фермерские продукты, охраняет огромную огороженную территорию, спит в доме. Это ли не счастье?! Это больше чем счастье, если такое бывает», - написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» занимавшаяся устройством Мартина волонтер Юлия Буеракова. 

14:48, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
4
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#приют\n#добро\n#животные\n#собаки