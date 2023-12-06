В Италии за месяц отравили 30 собак, помогающих при сборе трюфелей

Сан-Пьетро-Авеллана. Италия. Массовую гибель собак, обученных искать трюфели, выявили в Италии. Зоозащитники считают, что животных отравили сборщики ценных грибов, не поделившие лес, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что за ноябрь 2023 года в одном только регионе Молизе погибли более 30 псов, натасканных на обнаружение трюфелей. Как отметил президент Ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче, подобные случаи отмечаются и на соседних территориях.

Собиратель трюфелей Маттео Лаворини рассказал, что убийство собак – давний и грязный прием в борьбе за грибные места. По его словам, нечистые на руку профессиональные сборщики и раньше разбрасывали в приглянувшихся лесах куски отравленного мяса. Однако теперь пострадали все: после массовой гибели собак власти города Сан-Пьетро-Авеллана на границе Абруццо и Молизе запретили искать трюфели в близлежащих лесных массивах.

Тем временем зоозащитники пожаловались на гибель животных в прокуратуру города Изерния. Также они призывают грибников не бояться и открыто назвать имена подозреваемых в отравлении четвероногих помощников.

Добавим, трюфели высоко ценят в Европе за особый вкус, их стоимость в Италии и Франции может достигать нескольких тыс. евро за 1 кг. Особо крупные экземпляры продают на специальных аукционах. Благодаря тонкому нюху, собаки помогают людям отыскивать ценные грибы, растущие под землей. Иногда для этой цели обучают также свиней.