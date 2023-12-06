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В Италии за месяц отравили 30 собак, помогающих при сборе трюфелей

12:05, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Италии за месяц отравили 30 собак, помогающих при сборе трюфелей
12:05, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Италия\n#животные\n#собаки\n#отравление\n#жестокость\n#лес\n#грибы
Фото: pxhere.com
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В жестоком обращении с животными подозревают не поделивших лес грибников.

Сан-Пьетро-Авеллана. Италия. Массовую гибель собак, обученных искать трюфели, выявили в Италии. Зоозащитники считают, что животных отравили сборщики ценных грибов, не поделившие лес, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что за ноябрь 2023 года в одном только регионе Молизе погибли более 30 псов, натасканных на обнаружение трюфелей. Как отметил президент Ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче, подобные случаи отмечаются и на соседних территориях. 

Собиратель трюфелей Маттео Лаворини рассказал, что убийство собак – давний и грязный прием в борьбе за грибные места. По его словам, нечистые на руку профессиональные сборщики и раньше разбрасывали в приглянувшихся лесах куски отравленного мяса. Однако теперь пострадали все: после массовой гибели собак власти города Сан-Пьетро-Авеллана на границе Абруццо и Молизе запретили искать трюфели в близлежащих лесных массивах.

Тем временем зоозащитники пожаловались на гибель животных в прокуратуру города Изерния. Также они призывают грибников не бояться и открыто назвать имена подозреваемых в отравлении четвероногих помощников.

Добавим, трюфели высоко ценят в Европе за особый вкус, их стоимость в Италии и Франции может достигать нескольких тыс. евро за 1 кг. Особо крупные экземпляры продают на специальных аукционах. Благодаря тонкому нюху, собаки помогают людям отыскивать ценные грибы, растущие под землей. Иногда для этой цели обучают также свиней.

12:05, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Италия\n#животные\n#собаки\n#отравление\n#жестокость\n#лес\n#грибы