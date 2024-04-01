Глава Малопургинского района Удмуртии объявил о поиске своего пса Жигана

Малая Пурга. Удмуртия. У главы Малопургинского района Удмуртии потерялся пёс. Об этом сам Александр Деев сообщил в соцсетях.

«Пропал друг — пёс породы Миттельшнауцер по кличке Жиган. Недавно после тримминга. Возраст 2 года. Окрас: соль с перцем (серый). Потерялся в деревне Зуевы Ключи Каракулинского района 29 марта около 22:30. Возможно, кто-то видел или увидит», — написал Александр Деев.

К полудню 1 апреля собаку так и не нашли. Накануне вечером глава муниципального образования признался, что уже «сломал голову», куда же мог запропаститься четвероногий друг.

«Я уже голову сломал. Он пропал в течение получаса. У него там два товарища, щенок самоеда и карельская лайка. Ни к кому из них он не приходил. Провалиться в глубокий снег сейчас негде, наст. Лёд на Каме около метра, да и ночь на дворе, что ему на реке делать. К чужим он не подходит, недоверчивый. Силой его поймать сложно, 20 кг и клыки, сбить машиной и спрятать? Дороги в деревне сейчас — не разгонишься. Да и пёс социальный, автомобили знает, под колёса не полезет. Течных сук в деревне нет. Говорят, проходного волка видели месяц назад, но он ушёл. Всё-таки думаю, что его кто-то приманил и увёз. Возможно, женщина. Женщинам он больше доверял», — написал глава Малопургинского района.

Александр Деев гарантирует вознаграждение за возврат питомца. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Жигана, он просит сообщить по телефону 8 950 150 23 54.