Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Книга рекордов Гиннесса лишила титула самого старого пса в мире

18:25, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Книга рекордов Гиннесса лишила титула самого старого пса в мире
18:25, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Португалия\n#собаки\n#рекорды
Фото: wikimedia.org
49
0

Причина тому — невозможность подтвердить его возраст.

Португалия. Книга рекордов Гиннесса по итогам проверки лишила самого старого пса в мире Боби его титула из-за отсутствия возможности подтвердить его возраст. Об этом сообщает «Мир 24».

Собака из Португалии попала в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года. Утверждалось, что на тот момент псу породы Рафейру ду Алентежу было более 30 лет. В октябре прошлого года Боби скончался.

Его возраст определяли по вживленному чипу. Однако ранее при проведении этой процедуры врачи не требовали от хозяев подтверждения возраста животного, из-за чего в организации не могут проверить достоверность информации.

18:25, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Португалия\n#собаки\n#рекорды