Главу Еврокомиссии «облаяли» собаки во время произнесения речи в Страсбурге

Страсбург. Франция. Речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилась под собачий лай. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Выступление женщины-политика было посвящено итогам председательства Испании в Совете ЕС. Гавканье раздалось из динамиков в момент, когда фон дер Ляйен произнесла фразу «Да здравствует Европа!»

Как объяснила позднее председатель Европарламента Роберта Метсола, в здании находились служебные собаки. Их лай наложился на трансляцию фоном.

Напомним, недавно собака молдавского президента Майи Санду укусила главу Австрии Александра Ван дер Беллена во время его визита в Кишинев.