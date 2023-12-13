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Главу Еврокомиссии «облаяли» собаки во время произнесения речи в Страсбурге

17:39, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Главу Еврокомиссии «облаяли» собаки во время произнесения речи в Страсбурге
17:39, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Франция\n#политика\n#Евросоюз\n#парламент\n#курьезы\n#собаки
Фото: pxhere.com
49
0

Позднее депутатам объяснили причину странных звуков.

Страсбург. Франция. Речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилась под собачий лай. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Выступление женщины-политика было посвящено итогам председательства Испании в Совете ЕС. Гавканье раздалось из динамиков в момент, когда фон дер Ляйен произнесла фразу «Да здравствует Европа!»

Как объяснила позднее председатель Европарламента Роберта Метсола, в здании находились служебные собаки. Их лай наложился на трансляцию фоном. 

Напомним, недавно собака молдавского президента Майи Санду укусила главу Австрии Александра Ван дер Беллена во время его визита в Кишинев.

17:39, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Франция\n#политика\n#Евросоюз\n#парламент\n#курьезы\n#собаки