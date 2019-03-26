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В Норвегии нашли тысячелетнюю ладью викингов

10:27, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:27, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
84
0
#история\n#традиции\n#археология\n#Норвегия
Фото: vestfoldfylkeskommune (facebook.com)
84
0

Предполагается, что это может быть «корабль мертвых».

Норвегия. Деревянное судно более 15 м в длину обнаружили археологи на территории заповедника Борре в Норвегии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Находку удалось сделать с помощью георадара. По мнению экспертов, судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт. Предположительно, это может быть «корабль мертвых».

Викинги использовали ладьи для погребения военачальников. Сейчас миру известно лишь о трех хорошо сохранившихся кораблях. Находка последнего датируется октябрем 2018 года. Тогда 20-метровую ладью обнаружили на глубине 1,5 м под землей.

Проводить раскопки в Норвегии пока не планируется.

10:27, 26 марта, 2019
Дарья Снидкова
84
0
#история\n#традиции\n#археология\n#Норвегия

 

 

 


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