В Норвегии нашли тысячелетнюю ладью викингов

Предполагается, что это может быть «корабль мертвых».





Норвегия. Деревянное судно более 15 м в длину обнаружили археологи на территории заповедника Борре в Норвегии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Находку удалось сделать с помощью георадара. По мнению экспертов, судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт. Предположительно, это может быть «корабль мертвых».

Викинги использовали ладьи для погребения военачальников. Сейчас миру известно лишь о трех хорошо сохранившихся кораблях. Находка последнего датируется октябрем 2018 года. Тогда 20-метровую ладью обнаружили на глубине 1,5 м под землей.

Проводить раскопки в Норвегии пока не планируется.