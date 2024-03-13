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В книгу памяти строителей ЖД-дороги «Ижевск-Балезино» уже внесено 5 тысяч судеб

11:30, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В книгу памяти строителей ЖД-дороги «Ижевск-Балезино» уже внесено 5 тысяч судеб
11:30, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#история
Фото: Goskatalog.ru
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Истории строителей написана на основе воспоминаний родных и знакомых.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается создание книги памяти «Трасса мужества Ижевск-Балезино». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На данный момент книга вмещает в себя более 5 тысяч историй о людях, строивших железную дорогу, соединившую Ижевск и Балезино в годы Великой Отечественной войны. Судьбы строителей записаны на основе воспоминаний родных и знакомых, а также архивных документов.

«Эту информацию доставать сейчас очень непросто. В планах продолжить наполнение нашей книги, потому что строителей этой легендарной железной дороги было порядка 40 тысяч человек», – рассказала руководителю Игринской ветеранской организации Нине Поздеевой.

Проект получил грант на реализацию в размере 1 млн рублей. Если у вас есть информация о строителях дороги «Ижевск-Балезино», то ей можно поделиться в специальной анкете по ссылке.

11:30, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#история