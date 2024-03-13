В книгу памяти строителей ЖД-дороги «Ижевск-Балезино» уже внесено 5 тысяч судеб

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается создание книги памяти «Трасса мужества Ижевск-Балезино». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На данный момент книга вмещает в себя более 5 тысяч историй о людях, строивших железную дорогу, соединившую Ижевск и Балезино в годы Великой Отечественной войны. Судьбы строителей записаны на основе воспоминаний родных и знакомых, а также архивных документов.

«Эту информацию доставать сейчас очень непросто. В планах продолжить наполнение нашей книги, потому что строителей этой легендарной железной дороги было порядка 40 тысяч человек», – рассказала руководителю Игринской ветеранской организации Нине Поздеевой.

Проект получил грант на реализацию в размере 1 млн рублей. Если у вас есть информация о строителях дороги «Ижевск-Балезино», то ей можно поделиться в специальной анкете по ссылке.