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На башне Ижевского оружейного завода могут восстановить работу старинных часов

15:50, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На башне Ижевского оружейного завода могут восстановить работу старинных часов
15:50, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#архитектура
Фото: Ижевск в объективе (vk.com/izhphoto18)
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Специалистам предстоит оценить состояние часовых механизмов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут восстановить и запустить куранты на башне главного корпуса оружейного завода. Об этом 18 марта на аппаратном совещании сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Поступило предложение восстановить и запустить часы. Мы готовы рассмотреть то, что необходимо с точки зрения ресурсов. Как только специалисты оценят состояние механизмов, тогда будем принимать решение», — рассказал глава республики.

Напомним, в апреле-мае на вершине башни будет восстановлена колонна, утраченная во время пожара в 2018 году.

15:50, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#архитектура