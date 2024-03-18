На башне Ижевского оружейного завода могут восстановить работу старинных часов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут восстановить и запустить куранты на башне главного корпуса оружейного завода. Об этом 18 марта на аппаратном совещании сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Поступило предложение восстановить и запустить часы. Мы готовы рассмотреть то, что необходимо с точки зрения ресурсов. Как только специалисты оценят состояние механизмов, тогда будем принимать решение», — рассказал глава республики.

Напомним, в апреле-мае на вершине башни будет восстановлена колонна, утраченная во время пожара в 2018 году.