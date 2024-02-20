Впервые в Глазове провели молодёжный Сретенский бал

Глазов. Удмуртия. В Глазове появилась новая ежегодная традиция — Сретенский бал. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Мероприятие предложили организовать члены Глазовской епархии и ученики детской школы искусств «Глазовчанка». Бал приурочили к православному празднику Сретению и ко Дню православной молодежи, который празднуется 15 февраля.

Сретенский бал перенёс участников и зрителей во времена Российской империи. Отмечается, что для создания атмосферы 19 века во дворце культуры «Россия» швеи сшили специальные костюмы, был разработан сценарий, а молодежь выучила танцы царских времен.

Участниками бала стали ребята из театральной студии «МастерОК», танцевального коллектива школы №11 «Фестиваль» и кадеты школы №9. Помимо них в танцах закружились и руководители этих учебных заведений.

«Пусть новая традиция приживется в нашем городе, охватит еще больше молодежи и обогатит культурную жизнь нашей северной столицы!», — прокомментировал Сергей Коновалов.