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Впервые в Глазове провели молодёжный Сретенский бал

09:40, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Впервые в Глазове провели молодёжный Сретенский бал
09:40, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
256
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#бал\n#танцы\n#история
Фото: vk.com/konovaloovsn
256
0

Мероприятие станет новой ежегодной традицией.

Глазов. Удмуртия. В Глазове появилась новая ежегодная традиция — Сретенский бал. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов. 

Мероприятие предложили организовать члены Глазовской епархии и ученики детской школы искусств «Глазовчанка». Бал приурочили к православному празднику Сретению и ко Дню православной молодежи, который празднуется 15 февраля.

Сретенский бал перенёс участников и зрителей во времена Российской империи. Отмечается, что для создания атмосферы 19 века во дворце культуры «Россия» швеи сшили специальные костюмы, был разработан сценарий, а молодежь выучила танцы царских времен. 

Участниками бала стали ребята из театральной студии «МастерОК», танцевального коллектива школы №11 «Фестиваль» и кадеты школы №9. Помимо них в танцах закружились и руководители этих учебных заведений.

«Пусть новая традиция приживется в нашем городе, охватит еще больше молодежи и обогатит культурную жизнь нашей северной столицы!», — прокомментировал Сергей Коновалов. 

09:40, 20 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
256
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#бал\n#танцы\n#история