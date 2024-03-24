Жители Удмуртии смогут познакомиться с процедурой ЕГЭ и сдать экзамен по истории

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии родители одиннадцатиклассников и все желающие смогут сдать ЕГЭ по истории. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

28 марта в регионе пройдёт ежегодная Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (18+). Все желающие смогут на практике испытать процедуру сдачи ЕГЭ.

Отмечается, что при подготовке к экзаменам важную роль играет правильный психологический настрой ученика. Чтобы родители смогли понять переживания ребенка и в дальнейшем помочь ему справиться с ними, и была придумала эта акция.

Экзамены состоятся во всех муниципальных образованиях региона. Свои знания по истории также проверят представители исполнительных органов власти, главы городов и районов, их заместители, депутаты, общественники, директора школ и представители СМИ.

В Ижевске пробный экзамен можно будет написать в гимназии №56. Участники акции, как и выпускники, пройдут через все процедуры — от момента входа в пункт проведения экзамена до получения результатов.

«Им предстоит сдать сокращенный вариант экзамена по истории, который даст представление об экзаменационных заданиях разных типов. Благодаря акции родители увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы», — рассказала начальник сектора оценки качества образования управления оценки качества и общего образования детей Минобрнауки Удмуртии Ольга Прокошева.