Воткинское ретро: масштабная выставка об истории завода

Ижевск. Удмуртия. «История Воткинского завода» — так называлась масштабная выставка, открытие которой состоялось 23 февраля 1968 года в Доме культуры В. И. Ленина, который размещался в перестроенном здании Благовещенского собора (восстановлен в 2024 году).

На выставке были представлены фотографии значимых моментов истории завода, портреты передовиков производства, модели паровозов и пароходов.

Широко была показана выпускаемая на тот момент продукция для народного хозяйства. Посетители увидели радиатор, жалюзи, бензобак и глушитель к автомобилю «Москвич», задвижки для химической промышленности, детскую коляску, образцы проката и штамповок, цилиндры мотороллера, модель вертикально-фрезерного станка, разнообразный инструмент.

Заводская многотиражка, освещавшая открытие выставки, отмечала, что в её создание большой вклад внесли начальник отдела технической информации Д. И. Конычев, старший инженер Г. Колосков, художники Г. Томилов, А. Быков и Н. Перевозчиков, фотограф Н. Пестов, техник Е. Петухов.