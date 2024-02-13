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В Атлас исчезнувших деревень Удмуртии вошли более двух тысяч населённых пунктов

15:00, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Атлас исчезнувших деревень Удмуртии вошли более двух тысяч населённых пунктов
15:00, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
562
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревня\n#история
Фото: пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии
562
0

Над его созданием трудились два года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии презентовали Атлас исчезнувших деревень (18+). Об этом сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии. 

Атлас презентовали 9 февраля в «Точке кипения УдГУ» на заседании Удмуртского республиканского отделения «Русского географического общества».

Его создали географы УдГУ в рамках гранта Русского географического общества. За 2022 и 2023 годы они собрали информацию по 2356 населенным пунктам, которые ранее существовали на территории Удмуртии. 

Также в работе приняли участие и археологи УдГУ. Кандидат исторических наук, профессор УдГУ Елизавета Черных сделала доклад об опыте изучения старинных удмуртских поселений XV-XIX веков («вужгуртов» и «гучинов»), которые жили в Шарканском и Вавожском районах. 

15:00, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
562
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревня\n#история