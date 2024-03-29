Сотрудники музея Воткинского завода пытаются выяснить назначение одного из экспонатов

Ижевск. Удмуртия. Работники музея Воткинского завода ломают голову над назначением одного из обнаруженных экспонатов. Металлический предмет имеет два клейма, сообщили в пресс-службе предприятия.

Экспонат хранится на витрине с инструментами. На одном клейме можно разобрать надпись «Константин Казимирович Милковский» — это один из начальников завода. Другое клеймо, предположительно, сообщает о времени изготовления — 1897 год, также там проглядывается название парохода «Титхем», выпускавшийся на предприятии.

«Если вы знаете предназначение загадочного экспоната, позвоните по телефону 6-58-25 или напишите в комментариях», — попросили на заводе.

В музее допускают, что это может быть молоток для рынды — корабельного колокола.



«Имеются следы ударов, но при этом медный сплав, уже странно. Обычно делалась рында из меди и на нее наносился номер парохода. Тут, судя по всему, какая-то другая система с внешним молоточком, а не языком. Может быть из-за большого колокола, или по нему снаружи колотили. Вещь не серийная, а индивидуальная, так как на ней номер парохода выбит. Значит таких на пароходе была одна или две», — рассказал «Сусанину» доктор технических наук, историк речного пароходства Удмуртии николай Митюков.

Также в комментариях под постом появились комментарии с предположениями, что же это за предмет. Были версии, что это часть ограждения или крепление колокола.