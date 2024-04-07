Жители Удмуртии смогут рассказать о своих предках-участниках Великой Отечественной войны

Воткинск. Удмуртия. Воткинский завод собирает истории и фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Все желающие могут поделиться информацией о своих предках. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Снимки можно принести в редакцию газеты «Трудовая вахта» (1 этаж, корпус 18), отправить на электронный адрес tv@vzavod.ru, в личные сообщения группы «АО «Воткинский завод» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении нужно указать своё ФИО, а также ФИО родственника-ветерана.

«Замечательно, если фотография будет сопровождаться историей вашего героя и того, при каких обстоятельствах она была сделана». — подчеркнули в пресс-службе завода.