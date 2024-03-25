В Увинском районе ищут мастера для восстановления крестов на Удугучинском храме

Ижевск. Удмуртия. В Увинском районе планируется восстановить обветшавшие деревянные кресты на Удугучинском храме. Об этом сообщается в группе движения по восстановлению старинных храмов «Под куполом небес».

Декоративные кресты над входом в Удугучинский храм обветшали, лишившись некоторых элементов. Заметив это, депутат Госсовета республики Александр Сазонов предложил восстановить декоративные элементы и теперь ищет мастера на выполнение плотницких работ.

Желающие помочь в восстановлении могут написать Александру Созонову.