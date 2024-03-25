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В Увинском районе ищут мастера для восстановления крестов на Удугучинском храме

10:45, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Увинском районе ищут мастера для восстановления крестов на Удугучинском храме
10:45, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
311
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#Ува\n#Увинский район\n#история\n#архитектура
Фото: Александр Созонов
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Декоративные деревянные кресты обветшали.

Ижевск. Удмуртия. В Увинском районе планируется восстановить обветшавшие деревянные кресты на Удугучинском храме. Об этом сообщается в группе движения по восстановлению старинных храмов «Под куполом небес».

Декоративные кресты над входом в Удугучинский храм обветшали, лишившись некоторых элементов. Заметив это, депутат Госсовета республики Александр Сазонов предложил восстановить декоративные элементы и теперь ищет мастера на выполнение плотницких работ.

Желающие помочь в восстановлении могут написать Александру Созонову

10:45, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
311
0
#Ува\n#Увинский район\n#история\n#архитектура