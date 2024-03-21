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В Ижевске отремонтируют Монумент Славы ижевских машиностроителей

16:35, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске отремонтируют Монумент Славы ижевских машиностроителей
16:35, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
482
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#история\n#Великая Отечественная Война
Фото: Администрация Ижевска
482
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Памятник находится за бывшей проходной «Ижмаша».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выделят средства на ремонт Монумента Славы, посвящённого боевому и трудовому подвигу ижевских машиностроителей. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Памятник находится у бывшей главной проходной «Ижмаша» на проезде Дерябина. Его установили в 1970 году. Авторами проекта являются инженеры В. И. Лоскутов и Л. Б. Аллилуев. Инициаторами установки памятника являлись комсомольцы, работы велись на их средства.

На ремонт памятника в этом году выделено 3,9 млн рублей.

Напомним, на монументе в день открытия 4 ноября 1970 года была заложена капсула времени. Её должны были вскрыть в 100-летнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В ней содержалось послание комсомольцам 2017 года. Однако во время подготовительных работ выяснилось, что капсулы времени на месте нет. 

16:35, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
482
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#история\n#Великая Отечественная Война