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Старинные колокола готовят к возвращению на башню Ижевского оружейного завода

16:35, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Старинные колокола готовят к возвращению на башню Ижевского оружейного завода
16:35, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#культурное наследие
Фото: Ярослав Семёнов
78
0

Вместе с колоколами подрядчику передадут молоточки и крепления старинного механизма.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовят к возвращению на башню Ижевского оружейного завода старинные колокола, которые являются неотъемлемой частью часов-курантов, работа над восстановлением работы которых сейчас идёт. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

Напомним, что после пожара летом 2018 года, когда с вершины башни рухнула колонна, один из колоколов был похищен. Позже выяснилось, что похитители — двое подростков — сдали реликвию в антикварную лавку. Затем управление Росимущества приняло решение о снятии всех колоколов, во избежание эксцессов.

С началом работ по реставрации башни главного корпуса Ижевского оружейного завода начались подвижки в сторону восстановления работы старинных часов на ней. «Воскресить» часовой механизм первой половины XIX века поможет слесарь-ремонтник концерна «Калашников» Александр Болтин. Неотъемлемой частью этой системы являются девять колоколов, которые необходимо установить на звонницу, а также обеспечить работу механизма звукоизвлечения.

Подрядчику передадут сами колокола, молоточки и крепления к ним.

Напомним, на башне Ижевского оружейного завода к предстоящему Дню города восстановят колонну.  

16:35, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#культурное наследие