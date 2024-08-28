Девушка из Японии тратила в день 128 рублей и накопила на 3 дома

Сайтама. Япония. Рекорд бережливости поставила жительница Японии Саки Тамогами. Из сэкономленных на еде и одежде денег она смогла купить 3 дома, пишет Газета.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Цель стать домовладелицей к 34 годам Тамогами поставила перед собой, когда ей было 19 лет. Из своего заработка (а она трудилась в агентстве недвижимости) девушка тратила на питание и прочие необходимые вещи в день всего 1,4 доллара (примерно 128 рублей). Ее основными блюдами были тосты и лапша удон, на них уходило не более 35 центов (около 32 рублей). Одежду ей в основном дарили родственники. Даже мебель для новоприобретенного жилья она подбирала на улице.

Свой первый дом Тамогами купила в 27 лет. Он расположен в Сайтаме (пригород Токио), цена составила 69 тыс. долларов (около 6,3 млн рублей). Через 2 года к нему добавился второй, а в 2019 году — третий. На первом этаже одного из своих домов предприимчивая девушка открыла котокафе.

В дальнейших планах Тамогами – инвестиции в недвижимость. При этом Саки продолжает жить весьма скромно и экономит буквально на всем.