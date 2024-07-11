В Малайзии термиты съели денежные накопления местной жительницы

Куала-Лумпур. Малайзия. Сбережения жительницы Малайзии пропали из-за неуемного аппетита термитов. Насекомые добрались до ее денег, припрятанных на черный день, передает «МИР 24».

Как рассказала в соцсетях дочь пострадавшей, ее мать хранила свои накопления не в банке, а дома. 2 месяца она не заглядывала в копилку. Когда же малайзийка решила проверить сохранность денег, ее ждало неприятное открытие. До купюр добрались голодные термиты. Они съели примерно 80% банкнот.

Женщина намерена отнести все, что осталось от ее «заначки», в банк. Возможно, там согласятся заменить поврежденные купюры, считает жертва прожорливости насекомых.