Почти 7 миллионов долларов обнаружил на своем счете уборщик из Турции

Измир. Турция. Целое состояние перевели неизвестные на банковский счет жителя турецкого Измира по имени Озкан Айдик. Мужчина стал обладателем 6,7 млн долларов США (более 647 млн рублей), передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на издание Yeni Şafak.

Как пишет газета, счастливчик явно небогат, поскольку работает уборщиком. Однако Айдик пришел в банк и вернул ему незаконно полученные деньги. Свой поступок он объяснил религиозными убеждениями. Кроме того, он опасался, что деньги имеют криминальное происхождение.

Средства банк принял, но об их дальнейшей судьбе мужчине не рассказали, ссылаясь на правила. Айдик также сообщил о странном переводе на его счет в полицию.