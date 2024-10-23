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МВФ объявил Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

16:59, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
МВФ объявил Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности
16:59, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#США\n#Россия\n#Япония\n#Германия\n#Индия\n#Китай\n#ВВП\n#экономика\n#статистика\n#рейтинги\n#МВФ
Источник фото: pxhere.com
23
0

Ранее к такому же выводу пришел Всемирный банк.

Вашингтон. США. Россия является экономикой №4 в мире по паритету покупательной способности (ППС). Об этом объявил Международный валютный фонд (МВФ), пишет Коммерсантъ.

По данным фонда, валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущем году составляет 3,55% мирового. Это выше, чем у Японии (3,38%). Как отмечается в докладе МВФ по динамике ВВП, первую тройку рейтинга по данному показателю занимают КНР, США и Индия соответственно. 

Ранее фонд оценивал долю ВВП России в мировой экономике в пределах 2,9%.

Издание напоминает, что, по представленному в конце мая 2024 года отчету Всемирного банка, Россия стала четвертой экономикой мира по ППС еще в 2021 году, оставив позади Японию и Германию.

16:59, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#США\n#Россия\n#Япония\n#Германия\n#Индия\n#Китай\n#ВВП\n#экономика\n#статистика\n#рейтинги\n#МВФ