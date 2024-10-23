МВФ объявил Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

Вашингтон. США. Россия является экономикой №4 в мире по паритету покупательной способности (ППС). Об этом объявил Международный валютный фонд (МВФ), пишет Коммерсантъ.

По данным фонда, валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущем году составляет 3,55% мирового. Это выше, чем у Японии (3,38%). Как отмечается в докладе МВФ по динамике ВВП, первую тройку рейтинга по данному показателю занимают КНР, США и Индия соответственно.

Ранее фонд оценивал долю ВВП России в мировой экономике в пределах 2,9%.

Издание напоминает, что, по представленному в конце мая 2024 года отчету Всемирного банка, Россия стала четвертой экономикой мира по ППС еще в 2021 году, оставив позади Японию и Германию.