Власти Болгарии объявили о переходе на евро

София. Болгария. Основным средством платежа в Болгарии станет евро. Закон о переходе на валюту ЕС принял в окончательном чтении парламент страны, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Когда именно евро полностью заменит местные деньги (левы), неизвестно. Этот вопрос остается в компетенции Совета Евросоюза.

Однако в законе говорится, что совместное хождение европейской и национальной валют продлится в течение 1 месяца. А за месяц до введения новых денег цены на все товары в стране должны будут указываться в двух валютах. Нацбанк страны обязали без комиссии обменивать левы на евро по официальному курсу без ограничения во времени и в любых количествах.