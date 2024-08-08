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Власти Болгарии объявили о переходе на евро

12:09, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Власти Болгарии объявили о переходе на евро
12:09, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Болгария\n#Евросоюз\n#деньги\n#цены\n#валюта\n#евро
Фото: pxhere.com
76
0

В течение месяца наряду с европейской продолжит хождение местная валюта – левы.

София. Болгария. Основным средством платежа в Болгарии станет евро. Закон о переходе на валюту ЕС принял в окончательном чтении парламент страны, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС. 

Когда именно евро полностью заменит местные деньги (левы), неизвестно. Этот вопрос остается в компетенции Совета Евросоюза.

Однако в законе говорится, что совместное хождение европейской и национальной валют продлится в течение 1 месяца. А за месяц до введения новых денег цены на все товары в стране должны будут указываться в двух валютах. Нацбанк страны обязали без комиссии обменивать левы на евро по официальному курсу без ограничения во времени и в любых количествах. 

12:09, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Болгария\n#Евросоюз\n#деньги\n#цены\n#валюта\n#евро