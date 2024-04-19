Недовольные ценами клиенты устроили бойкот ресторанов в Турции

Анкара. Турция. Завсегдатаи ресторанов и кафе Турции возмутились новыми ценами и начали бойкотировать ранее любимые заведения. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Sabah.

По данным газеты, постоянные клиенты общепита сговорились между собой в соцсетях об отказе от посещения заведений в ближайшие выходные, 20-21 апреля. Пользователи размещают в интернете фото ресторанных счетов с ценами и призывают власти провести проверки.

Инициаторы бойкота утверждают, что стоимость завтрака на одного человека в кафе выросла до 1000 лир (около 2900 рублей), а чашки кофе — до 150 лир (около 435 рублей). При этом порции заметно уменьшились, жалуются посетители.

Тем временем власти страны грозятся повысить штрафы для бизнеса в случае необоснованного завышения цен. Максимальный размер взысканий может увеличится до 800 тыс. лир (около 2,3 млн рублей).

Добавим, цены в Турции растут в последние годы в связи со значительным падением курса лиры.