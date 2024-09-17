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Власти Таиланда раздадут жителям страны даром более 4 миллиардов долларов

15:21, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Власти Таиланда раздадут жителям страны даром более 4 миллиардов долларов
15:21, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
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#Таиланд\n#финансы\n#экономика\n#спрос\n#рынок\n#господдержка\n#деньги\n#подарки
Фото: pxhere.com
65
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Таким образом власти надеются поддержать экономику.

Бангкок. Таиланд. Крупное вливание денег в экономику проведут власти Таиланда. Населению планируется раздать 145,6 млрд бат (4,4 млрд долларов США или 401,1 млрд рублей), пишет «Интерфакс» со ссылкой на Straits Times.

Цель – оживить спрос на внутреннем рынке. Деньги получат 14,6 млн подданных королевства, в том числе 12,4 млн пользователей государственных карт социального обеспечения и 2,15 млн инвалидов. Выплаты в размере 10 тыс. бат на человека начнутся с 25 сентября, заявил министр финансов Пичаи Чунхаваджира.

Отмечается, что в последнее десятилетие валовый внутренний продукт страны увеличивается в среднем на 2% в год, что более чем вдвое уступает темпам Индонезии. Ожидается, что раздача денег нуждающимся по итогам 2024 года ускорит рост ВВП Таиланда на 35 базисных пунктов.

В случае успеха эксперимента через год его распространят на более состоятельные категории населения. Всего в королевстве сейчас живет 71,7 млн человек.

15:21, 17 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#Таиланд\n#финансы\n#экономика\n#спрос\n#рынок\n#господдержка\n#деньги\n#подарки